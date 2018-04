Der TSV Worpswede bietet am Sonnabend, 28. April, von 10 bis 15 Uhr einen Yoga-Workshop für Menschen mit Vorerfahrung an. Mehr denn je ist Yoga in der heutigen Zeit gefragt. Auch wissenschaftlich ist mittlerweile die heilsame Wirkung auf Körper und Geist bewiesen. In diesem Workshop kann sowohl die dynamische und kraftvolle (Ashtanga-Yoga) als auch die entspannende (Yin-Yoga) Qualität des Yoga erfahren werden. Atemübungen, Tiefenentspannung und Kurzmeditation werden das Programm abrunden.

Dieser Workshop ist für Menschen gedacht, die schon einmal Yoga praktiziert haben und nun intensiv ihre Erfahrungen vertiefen und die Erkenntnisse erweitern wollen. Der Workshop findet im Gymnastikraum der Turnhalle der Grundschule Worpswede, Im Rusch 2, statt. Die Gebühr beträgt 40 Euro. Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Yogalehrerin Gudrun Soujon unter Telefon 0 47 92 / 95 02 30.