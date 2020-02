Vaterfreuden: Penn Badgley, Held der Netflix-Serie "You - du wirst mich lieben" freut sich auf Familienzuwachs. (Netflix)

Es läuft für Penn Badgley (33)! Zum geschäftlichen Erfolg - Badgley feiert mit der Netflix-Serie „You - du wirst mich lieben“ gerade riesige Erfolge - kommt nun privates Glück: Er wird bald zum ersten Mal Vater! Seine Ehefrau Dimono Kirke (36) lüftete das süße Geheimnis höchstpersönlich auf ihrer Instagram-Seite. „Wir sind wieder unterwegs ...“, schrieb sie

Das Bild zeigt einen bereits kugelrunden Babybauch. Dass sich die Eltern in spe mit der Nachricht Zeit ließen, hat seinen tragischen Grund: In dem Posting offenbarte Domino, dass sie in den letzten Jahren zwei Fehlgeburten erlitten und die Hoffnung auf ein Baby mit ihrem Ehemann sogar schon aufgegeben hatte.

„Eine Schwangerschaft nach einem Verlust ist eine völlig andere Sache. Nach zwei Fehlgeburten hintereinander waren wir bereit, es dabei zu belassen. Ich hörte auf, meinem Körper zu vertrauen und begann zu akzeptieren, dass ich fertig war“, so die Sängerin. Nun ist die Freude über die erneute Schwangerschaft umso größer!

Für Penn Badgley, der von 2007 bis 2012 den Dan Humphrey in der TV-Serie „Gossip Girl“ spielte und nun als Stalker Joe Goldberg in „You - du wirst mich lieben“ glänzt, wird es das erste Kind sein, für Domino das zweite. Sie brachte Sohn Casius (10) mit in die Ehe - geschlossen 2017 - ein.