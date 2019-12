YouTube-Jahresrückblick

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

YouTube Rewind: Das waren die beliebtesten Videos 2019

teleschau

YouTube hat die beliebtesten Videos 2019 in Deutschland präsentiert. Platz eins in den Top Ten geht an einen YouTuber, der die Schlagzeilen weit über die Video-Plattform hinaus bestimmte. Bei den Musik-Videos dominierte wie letztes Jahr der Deutschrap.