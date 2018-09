Mit den Jahren verlieren die Zähne an Substanz und die Anfälligkeit für Krankheiten steigt. Häufig sorgen zunächst unscheinbar wirkende Symptome wie anhaltende Mundtrockenheit dafür, dass sich das

Risiko für Karies und Zahnfleischentzündungen erhöht. Denn aufgrund des nachlassenden Durst­gefühls im Alter nehmen Senioren häufig zu wenig Flüssigkeit zu sich, sodass der Körper nicht genügend Speichel produziert. Dieser entfernt Essensreste, neutralisiert Lebensmittelsäuren und wehrt entzündungsauslösende Keime ab.

Bestimmte Medikamente, vor

allem solche gegen Rheuma oder Bluthochdruck, verstärken die Mundtrockenheit zusätzlich. Zudem lassen Fingerfertigkeit und Sehvermögen im Alter nach, sodass die tägliche Zahnhygiene immer schwerer fällt. Dadurch sammeln sich zunehmend Beläge auf den Zähnen an, die zu Karies sowie Zahnfleischentzündungen führen können und wiederum Zahnbetterkrankungen, die sogenannte Parodontitis, begünstigen. Eine Parodontitis verursacht zu Beginn keinerlei Schmerzen, bewirkt jedoch einen langsam voranschreitenden Gewebeabbau, der zu Lockerungen der Zähne und im schlimmsten Fall zu deren Verlust führt.

Dr. Mirela-Oana Nilius, Spezialistin für Zahnästhetik, Kinderzahnheilkunde und Kieferorthopädie, weiß daher, das insbesondere für Senioren regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen Pflicht sind, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen und behandeln zu können: „Zudem steht der Zahnarzt gerne mit praktischen Tipps für den Alltag zur Seite. So helfen beispielsweise Vergrößerungsspiegel, verstärkte Zahnbürstengriffe und antibakterielle Mundspüllösungen dabei, schädliche Bakterien effektiv zu entfernen.“

