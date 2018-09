Sarah Lübker, Sozialarbeiterin beim Diakonischen Werk Diepholz-Syke-Hoya, gibt am Donnerstag, 4. Oktober, von 18.30 Uhr bis 20 Uhr im Mehr-Generationen-Haus (MGH) Stuhr-Brinkum in der Bremer Straße 9 einen Überblick über die Angebote der Diakonie im Kirchenkreis. Der Vortrag ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Meine Aufgabe als Flüchtlingssozialarbeiterin bei der Diakonie ist es zunächst einmal, den Menschen beim Ankommen und Zurechtfinden in diesem für sie vollkommen fremden Land zu helfen. Wir unterstützen sie vor allem auch bei behördlichen und rechtlichen Fragen. Ein anderer Schwerpunkt liegt darin, in einem Netzwerk mit ehrenamtlichen Helfern vor Ort zu arbeiten und die vielen Hilfsangebote zu koordinieren“, erzählt Lübker. Diese Angebote möchte sie nun auch in Stuhr bekannter machen.

Die Veranstaltung wird organisiert vom Patentreff, der jeden ersten Donnerstag im Monat um 18.30 Uhr im MGH stattfindet. Der Patentreff, der von der Gemeinde Stuhr unterstützt wird, dient aktiven Flüchtlingspaten als Plattform, um Erfahrungen auszutauschen und Informationen weiterzugeben. Er ist gleichzeitig Anlaufstelle für Menschen, die sich für die Arbeit als Pate interessieren. Nähere Fragen zum Patentreff beantwortet Daniela Gräf unter Telefon 04 21 / 80 60 98 74 oder unter info@mehr-generationen-haus.de.