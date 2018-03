März, im Gasthaus Asia New World in Weyhe über ein erfolgreiches Jahr berichtet. Zur Jahreshauptversammlung waren 60 Mitglieder erschienen. Die Versammlung begann mit einem gemeinschaftlichen Essen. Der Club der Alleinstehenden Weyhe zählt einhundert Mitglieder.

Im vergangenen Jahr wurden zahlreiche Veranstaltungen gut angenommen. Dabei handelte es sich um Tagesfahrten, Besichtigungen, Spielenachmittage, Tanzveranstaltungen, Grillen und vieles mehr. Auch für dieses Jahr stehen zahlreiche Veranstaltungen wie eine Fünftagesfahrt nach Salzburg im Mai, drei Tage in Berlin im Juli sowie sechs Tage nach Leiwen an der Mosel an. Bei der Fahrt nach Salzburg im Mai sind Gäste willkommen. Die Fahrt an die Mosel ist ausgebucht. Nähere Auskünfte gibt es bei der 1. Vorsitzenden.

Daneben ist unter anderem eine Tagesfahrt nach Friedrichstadt sowie eine Weser-Schifffahrt, Spargelessen, Swingolf in Dötlingen-Iserloy, Tanzveranstaltungen geplant. Zum Grillfest treffen sich die Mitglieder im Juli bei der 1. Vorsitzenden in Heiligenfelde.

Die Entlastung des Vorstandes wurde beantragt und einstimmig angenommen. Der Kassenbericht ergab eine ausgeglichene Kassenbilanz. Die Mitglieder beschlossen einstimmig, den Jahresbeitrag von derzeit 20 Euro auf 25 Euro zu erhöhen. Durch zahlreiche Zuschüsse zu den Veranstaltungen fließt der Beitrag wieder an die Mitglieder zurück.

Die 1. Vorsitzende bedankte sich bei den Vorstandskollegen mit einem Blumenstrauß für die Mitarbeit und zeichnete einige Mitglieder für eine langjährige Mitgliedschaft im Club aus. Für zehnjährige Mitgliedschaften wurden geehrt: Regina Kurtz, Rita Scheffer, Inge Schneider und Klaus Schneider. Für fünf Jahre wurden Renate Köhrmann, Waltraud Weber, Hermann Löhmann, Heinz Krämer, Eberhard Nienaber, Ilse Bier und Alfred Ditte geehrt. Wer Interesse hat, den Club näher kennenzulernen, kann sich mit der 1. Vorsitzenden Inge Ringel unter der Telefonnummer 04240-572 in Verbindung setzen.