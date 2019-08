Uwe Westphal lädt für Freitag, 20. September, 19 Uhr, zu einer Führung durch das Vogelmuseum in der Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck ein. Untermalt mit vielen naturgetreuen Imitationen und aufgelockert durch persönliche Erlebnisse und Anekdoten gibt der der Biologe und Autor eine Einführung in die Welt der Vogelstimmen. Auf unterhaltsame Weise und mit zahlreichen Hörbeispielen vermittelt er die Grundlagen der akustischen Kommunikation der Vögel, zum Beispiel die Funktionen der einzelnen Lautäußerungen, Unterschiede zwischen Gesängen und Rufen, Instrumentallaute, von Singvögeln und Nichtsingvögeln. Die Karten kosten 12 Euro und sind im Shop der Museumsanlage, Bördestraße 42, sowie bei Weinstein und bei der schatulle in Osterholz-Scharmbeck erhältlich.