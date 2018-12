Aus dem Wintergarten lässt sich ein Blick in die Natur genießen. (Carsten Trier und djd/Sonne-am-Haus.de/Carsten Trier, djd/Sonne-am-Haus.de/Carsten Trier)

Schön, wenn man einen gemütlichen Platz hat, um diese Atmosphäre zu genießen. Wintergärten in Wohnraumqualität sichern genau dieses Flair nahe an der Natur. Das setzt voraus, dass die baulichen Gegebenheiten eine Beheizung des gläsernen Anbaus ermöglichen.

Von den Schätzungen zufolge 50 000 Wintergärten, die jährlich in Deutschland gebaut werden, dient der Großteil der ganzjährigen Wohnraumerweiterung. Dazu muss der Wintergarten aber entsprechend ausgestattet sein. „So muss er beispielsweise über ein richtiges Fundament verfügen, die eingesetzten Materialien müssen zudem gute Wärmedämmeigenschaften besitzen, damit wertvolle Heizenergie nicht verloren geht“, erläutert ­Rainer Trauernicht vom Internetportal www.sonne-am-haus.de. Die Profilsysteme, allen voran Aluminium, und besonders die Verglasungen sind in den ­vergangenen Jahren soweit optimiert worden, dass diese Bedingungen problemlos erfüllt werden können.

Spiel der Flammen

Zudem sorgen moderne Steuerungssysteme dafür, dass mit der Energie sorgsam umgegangen wird. Zur Beheizung sind neben konventionellen Heizkörpern Konvektoren beliebt, die entlang der Glasfronten in den Boden eingebracht sind. Auch Fußbodenheizungen erfreuen sich aufgrund ihrer angenehmen Strahlungswärme großer Beliebtheit. Hat man gar einen Kaminofen im Wintergarten stehen, kann man dem faszinierenden Spiel der Flammen zuschauen.

Da ein Wintergarten zur ganzjährigen Benutzung eine komplexe Bauaufgabe ist, kommt einer kompetenten Beratung eine besondere Bedeutung zu. Das Fachwissen eines Wintergartenbauers sollte bei einem solchen Projekt berücksichtigt werden.

Neben dem höheren Wohnkomfort ist ein Wintergarten aber auch ein geeignetes Mittel, um den Wert einer Immobilie zu steigern. Im Wettstreit mit anderen Objekten wird sich ein Haus mit Wintergarten, der Sonne und vor allem mehr Licht in das Innere bringt, immer positiv absetzen. So gesehen, ist ein Wintergarten nicht nur eine Investition in mehr Wohnkomfort, sondern ebenfalls in den Wertbestand einer Immobilie.