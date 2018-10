Mit Unterstützung des Vereins Gemeinsam mit Senioren (GMS) konnte den Senioren im Seniorenzentrum der Awo an der Leipziger Straße in Achim ein besonderes Highlight ermöglicht werden. „Wussten Sie übrigens, dass Wahrheit und Märchen Hand in Hand durch das Leben ziehen?" Schon lange ist bekannt, dass die Märchen keine erfundenen Lügengeschichten sind, sondern in Bildern und Stimmungen ausgedrückte Wahrheiten. Dies konnten die Bewohner am Nachmittag selber erfahren, ein schön hergerichtetes Bühnenbild und eine im langen Gewand erscheinende Märchenerzählerin rundeten den Nachmittag und veranschaulichten die Märchen. Rund anderthalb Stunden konnten sich die Senioren und Mitarbeiter mit Märchen wie Dornröschen, Rotkäppchen oder Geschichten aus dem Orient genießen und verzaubern lassen.