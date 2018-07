Michelle Williams spricht in einem Interview über ihre neue Liebe: Die 37-Jährige heiratete den Indie-Musiker Phil Elverum. (Andreas Rentz/Getty Images)

„Ich habe den Glauben an die Liebe nie aufgegeben“, erklärt Michelle Williams in einem Interview mit der amerikanischen Zeitschrift „Vanity Fair“. Nach dem tragischen Tod ihres Ex-Partners Heath Ledger hielt die Schauspielerin ihr Privatleben vor der Öffentlichkeit verborgen. Nun erzählte sie, dass sie den Indie-Musiker Phil Elverum geheiratet hat.

In den Adirondacks-Bergen im Norden des US-Bundesstaates New York gaben sich die beiden das „Ja“-Wort. Dabei seien nur ihre Freunde anwesend gewesen sowie die beiden Töchter aus vorherigen Beziehungen. „Letzten Endes ist die Art, wie er mich liebt, die Art, wie ich mein gesamtes Leben leben möchte. Ich arbeite daran, im Moment frei zu sein. Ich erziehe Matilda so, dass sie sich selbst frei fühlt, und schließlich liebt mich jemand, der es schafft, dass ich mich frei fühle.“

Die beiden verbindet das tragische Schicksal, dass sie jeweils ihren Partner verloren haben. Elverums Frau, die kanadische Comic-Zeichnerin Geneviève Castrée, verstarb im Jahr 2016 an Krebs. Michelle Williams war mit Heath Ledger liiert, bis sie sich 2007 trennten. Kurz darauf verstarb der Schauspieler. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, Matilda. Zu ihr, so erzählt Williams im Interview, sage sie immer: „Dein Vater hat mich geliebt, bevor irgendjemand dachte, dass ich talentiert oder hübsch bin oder schöne Kleidung habe.“