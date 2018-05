Diese zwanglosen Zusammenkünfte finden regelmäßig seit mittlerweile zehn Jahren statt. Das ist, so die Vorsitzende der Verdener Familienforscher, Bärbel Ebeling, keine Selbstverständlichkeit, sondern eher ein Zeichen, dass den Vereinen dieser lockere Zusammenhalt wichtig ist. Barbara Maier, seit Beginn des Jahres Kreisarchivarin in Verden, nutzte dieses Treffen, um sich den Vereinsvertretern vorzustellen sowie die Aktiven und ihre Arbeit kennenzulernen.

Karlheinz Gerhold, der leider viel zu früh verstorbene Vorsitzende der Achimer Geschichtswerkstatt, hatte 2008 die Idee gehabt, die Vorstände der Heimat- und Geschichtsvereine an einem Tisch zu versammeln. Auch wenn die Interessenlage nicht immer gleich ist, so ist sie doch ähnlich gelagert. Einige Vereine planen möglicherweise ähnliche Vorhaben, andere haben genau so etwas bereits gemacht und können Erfahrungen beisteuern – beispielsweise zu Themen-Veranstaltungen, Orts-Chroniken oder Ähnlichem.

Familienforscher – zu denen auch Karlheinz Gerhold zählte – haben gelernt, dass eine Vernetzung für alle Beteiligten viele Vorteile bietet. Genau diese Vorteile stellte sich der ehemalige Vorsitzende der Achimer Geschichtswerkstatt auch im Bereich der Heimat- und Geschichtsinteressierten vor. Die Verdener Familienforscher fühlen sich in dieser Runde sehr wohl, da sie sich bei der Ausübung ihres Hobbys nicht nur mit den Lebensdaten ihrer Vorfahren beschäftigen, sondern auch an deren Lebensumständen interessiert sind. Und genau hier ist der gemeinsame Nenner: Heimatkundliche beziehungsweise heimatgeschichtliche Informationen gehören auch zu einer Familiengeschichte.

Es hatte ein bisschen Zeit gebraucht, die Vereine zu überzeugen, dass keine neuen Strukturen geschaffen werden sollten, kein Verband gegründet oder weitere Arbeit auf die Vereine zukommen sollte, sondern dass es um Kontaktpflege und einen Austausch zum gegenseitigen Nutzen gehen sollte.

2012 fand schließlich auf Einladung der Verdener Familienforscher im Verdener Rathaus die erste gemeinsame Veranstaltung statt. Ziel war, dass sich die einzelnen Vereine mit ihren Schwerpunkten in einem gemeinsamen Rahmen öffentlich vorstellen. Die Organisation übernahmen die Verdener Familienforscher. Deren Vorsitzende Bärbel Ebeling hatte drei Jahre zuvor Erfahrungen gesammelt, als die Gruppe in Verden die neunte Norddeutsche Genealogiebörse ausgerichtet hatte. So nahmen damals neben einer großen Anzahl von Vereinen auch die beiden Verdener Archive (Stadt- und Kreisarchiv) die Gelegenheit wahr, den zahlreichen Besuchern sich und ihre Arbeit vorzustellen. In den folgenden Jahren wurde dieses Konzept auch vom Heimatverein Oyten und dem Verein Ehmken Hoff in Dörverden erfolgreich umgesetzt.

Derzeit liegt der Fokus auf dem Austausch. Im Wechsel lädt jedes Jahr ein Verein Vertreter der anderen Vereine ein – dieses Mal also fanden die Gespräche in Verden statt. Etwas hat sich in den vergangenen Jahren noch getan: Es haben sich auch einige Vereine von außerhalb des Landkreises dieser Runde angeschlossen. Wichtig ist allen, sich kennenzulernen, Ansprechpartner zu finden, ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen austauschen und sich gegebenenfalls gegenseitig mit Rat und Tat zu helfen. Jeder der Vereinsvertreter hat bereits ehrenamtliche Aufgaben, die oft schon viel Zeit in Anspruch nehmen. Daher gibt es hier keine zusätzliche Arbeit, sondern ein wertvoller persönliche Kontakt steht im Vordergrund. Beim jüngsten Treffen waren unter anderem die Nachwuchsgewinnung und der Datenschutz Themen, über die die Ehrenamtlichen diskutierten.

Im kommenden Jahr erfolgt die Einladung durch den Heimatverein Samtgemeinde Thedinghausen. Die diesjährigen Gastgeber, die Verdener Familienforscher, hoffen auf ein weiterhin gutes Miteinander.