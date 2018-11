Am Montag, 19. November, beginnt ein neuer Grundkurs zum Thema Zeichnen in der Kunstschule, Mittelweg 19, Achim-Baden statt. Dozentin ist die Illustratorin Natalie A. Peter (Foto). An fünf Abenden, zwischen dem 19. November bis 17. Dezember jeweils montags von 18.30 bis 21 Uhr, werden verschiedene Zeichenmethoden vermittelt, um sein Motiv auf das Papier zu bringen. Auch ein kurzer Theorieteil zum Arbeitsmaterial Papier gehört zum Programm.

Der Kurs richtet sich laut Kunstschule vor allem an Neugierige und Anfänger, die nicht zeichnen können, aber gerne wollen. Die Aussage „Ich kann nicht zeichnen!“ solle kein Hinderungsgrund, sondern Motivation sein, um teilzunehmen.

Wer gerne mitmachen möchte, meldet sich bitte bei Ina Rowohlt, Kunstverein Achim: Werktags ab 8 Uhr, Telefon 04 20 2/98 84 78 4. Eine Online-Anmeldung ist unter www.kunstverein-achim.de möglich. Der Kurs ist zu finden unter der Nummer NP03E182.