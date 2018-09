Am Mittwoch, 12. Dezember, ist er auch in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck zu Gast. Mit seinem Programm, das den Titel „Dahin, wo es wehtut“ trägt, wird er ab 20 Uhr all das präsentieren, was seine Sendung ausmacht: Rabiateste Fouls, desolate Interviews, unfassbare Anekdoten und Fotos, die man nicht mehr aus dem Kopf bekommt. „Zwischen Weisheit und Wahnsinn – wem er noch nicht das Wort im Mund herumgedreht hat, der hat in Fußballdeutschland nix zu sagen“, so schrieb Radio Bremen über die längst zum Klassiker avancierte Kolumne.

Arnd Zeigler ist Moderator, Autor, Produzent und ein Unikat in der deutschen Sportmedienszene, denn kein anderer beschäftigt sich derart hingebungsvoll mit den verrückten und absurden Seiten des Fußballs. Seit vielen Jahren ist er außerdem Kuriositäten-Beauftragter im Rahmen seiner eigenen Sendung beim WDR sowie im Sportschau Club in der ARD. Dort bekleidet er den Posten des Fußballarchivars und befördert in dieser Funktion Perlen und unglaubliche Einblicke in die Fußballwelt zutage.

Tickets gibt es beim OSTERHOLZER KREISBLATT, Bördestraße 9, oder im Internet unter www.stadthalle-ohz.de