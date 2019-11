So gibt es zum Beispiel kleine Gedichtbände mit weihnacht-

lichen Reimen zum Nachdenken und Schmunzeln. Schließlich steht der Dezember neben allem Weihnachtstrubel und Einkaufsstress auch für Ruhe und Einkehr. Zitate und Sprüche helfen dabei, das Jahr Revue passieren zu lassen und sich über die persönlichen Wünsche und Ziele bewusst zu werden.

Wer im kommenden Jahr mehr auf sich achten möchte, greift zu Ratgebern, die unter anderem mit Tipps zur Gesundheit und gesunder Ernährung aufwarten. Neue Ideen für die Küche geben die Kochbücher mit Rezepten aus der Region.

Einen Blick ins neue Jahr ermöglichen die Kalender mit Motiven für jeden Geschmack. Besonders gefragt sind den Mitarbeiterinnen zufolge Exemplare mit Bildern aus der Region. Nicht nur Kreisstädtern könne man damit eine Freude bereiten. Ehemalige Bewohner freuen sich sicherlich ebenfalls, wenn sie einen Kalender erhalten, der sie an ihre Heimat erinnert.

Wer ein großer Fan von Weihnachtsmärkten und Lichterzauber ist, dem empfiehlt das Team im Kundencenter eine Tagesfahrt zu einem Weihnachtsmarkt. „Wir erhalten unheimlich viele Anfragen in diesem Bereich“, sagt Christin Michaelis. Sie legt den Kunden unter anderem gern den Münsteraner oder den Lüneburger Weihnachtsmarkt ans Herz. „Die Busse starten morgens in Osterholz- Scharmbeck und bringen die Teilnehmer am Abend wieder zurück“, erläutert sie. Ebenfalls gefragt sei der Adventsnachmittag im Harz. Bei einem Konzert in Wernigerode werden am Sonntag, 8. Dezember, bekannte weihnachtliche Weisen zu Gehör gebracht.

Weihnachtsstimmung kommt ebenfalls im Circus Roncalli auf, der noch bis zum 15. November auf der Bürgerweide in Bremen gastiert. Als Weihnachtsgeschenk, zum Beispiel für die Kinder oder Enkel, eignen sich Karten für die Pferdeshow Cavalluna am 26. und 27. Dezember in der ÖVB-Arena in Bremen. Gleiches gilt für Holiday on Ice im Februar.

Erwähnenswert sind ferner die Veranstaltungen der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck, der Music Hall Worpswede und dem Hamme Forum in Ritterhude. Von Klassik über Comedy bis zu Musical und Schlager dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Tickets für Fußballspiele gibt es im Kundencenter ebenfalls – und die passende grün-weiße Kluft für den Stadionbesuch. In der Werder- Ecke gibt es ferner allerlei Accessoires: vom Schal über Kaffee-

becher bis zum Fußball.

Weitere Informationen zum Angebot gibt es im Kundencenter des OSTERHOLZER KREISBLATT und unter Telefon 04791/ 30 34 37.