Die Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim hat bereits im letzte Jahr mehrere Videos rund um die Corona-Krise veröffentlicht. Nun folgte ein "Corona-Update". (WDR/Linda Meiers)

Wann wird alles wieder wie vor der Pandemie? Dieser Frage stellt sich die Fernsehmoderatorin und YouTuberin Mai Thi Nguyen-Kim in einem neuen Video ihres YouTube-Kanals „maiLab“ mit dem Titel „So endet Corona“, das ab sofort auf YouTube und funk.net abrufbar ist. „Es ist Zeit für ein Corona-Update“, ließ sie sich zitieren. Bereits in ihrem Video „Corona geht gerade erst los“ im April 2020 setzte sich Nguyen-Kim intensiv mit der Corona-Krise auseinander, in weiteren Videos nahm die Wissenschaftsjournalistin die neuesten Entwicklungen genauer unter die Lupe.

In dem neuen 20-minütigen Video konzentriert sich die 33-Jährige vor allem auf gängige Fragen rund um die Impfung. Zunächst widmet sie sich der Herdenimmunität, dann wendet sie sich konkret der generellen Wirkung einer Impfung und der Immunität zu. Dann bespricht Nguyen-Kim, was nach der Pandemie kommt, und ob es überhaupt wieder so werden kann wie zuvor.

„Mit Corona leben“? Nicht so schlau!

In ihrem Fazit „Was 'Mit Corona leben' wirklich bedeutet“ betont die YouTuberin: „'Mit Corona leben' ist meiner Ansicht nach keine Strategie für jetzt, sondern einfach nur ein Ausblick auf den Endpunkt.“ Die Frage sei eher, wie man an diesen Endpunkt gelange. „Alle Schäden und Belastungen von Gesundheit bis Wirtschaft sind umso kleiner, je besser wir dieses Virus unter Kontrolle haben. Deswegen finde ich 'Mit Corona leben' im Sinne von 'sich damit abfinden' jetzt an diesem Punkt der Pandemie nicht so schlau.“

„maiLab“ wird vom Südwestrundfunk für funk, dem deutschen Online-Medienangebot und Content-Netzwerk der ARD und des ZDF für Jugendliche und junge Erwachsene, produziert. Nguyen-Kim ist seit 2015 mit ihrem Kanal „The Secret Life of Scientists“ auf YouTube aktiv. Außerdem ist sie als Moderatorin in Formaten wie „Terra X Lesch & Co“ oder „Quarks“ zu sehen. Die Chemikerin ist zudem als Aktivistin von „Scientists for Future“ bekannt.