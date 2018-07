Christian Franckenstein (links) und Achim Rohnke stehen an der Spitze der Münchner Bavaria Film GmbH. (Hannes Magerstaedt / Getty Images)

„Mit dem Kino-Output der Bavaria waren wir nicht zufrieden.“ Dr. Christian Franckenstein, CEO des Unternehmens, macht keinen Hehl daraus, dass die Bavaria Film in genau jenem Bereich Handlungsbedarf sah, der ehemals mit der wichtigste war, inzwischen aber nur noch eine Nebenrolle spielt. Dabei gehöre Kino „zur DNA des Unternehmens“. Doch es dauert lange, bis Kino tatsächlich sichtbar wird. Die Entwicklungsprozesse eines jeden Films fordern Zeit und sind durchaus kostenintensiv. Angehen will man es trotzdem. Mittelfristiges Ziel seien jährlich ein bis zwei Kinoeigenproduktionen, erklärte Franckenstein am Montag bei einem Bilanzgespräch mit Journalisten in München. Darüber hinaus blickt die Bavaria Film nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2017/2016 zuversichtlich in die Zukunft. Die Produktionsbranche wächst weiter, und die Bavaria will als eines der größten deutschen Unternehmen auf diesem Markt mit dabei sein.

Seit April ist Markus Zimmer neuer Geschäftsführer der Bavaria Filmproduktion GmbH. Er übernahm als Head of Theatrical Production & Acquisition die Leitung und Koordination aller Kinofilm-Aktivitäten in der Bavaria Film Gruppe. Seine Aufgabe wird es demnach sein, die Kinoaktivitäten des Unternehmens auszubauen. Dabei kann er sich allen Erhebungen zufolge auf einen stabilen deutschen Markt verlassen. Rund 25 Prozent beträgt der Marktanteil der deutschen Filme in den Kinos. Zwei Zielgruppen will Zimmer vor allem erreichen: die jungen Zuschauer zwischen 12 und 29 Jahren zum einen, zum anderen die sogenannten Best Ager über 50, die ihre Leidenschaft fürs Filmtheater auch in Zeiten von Video on Demand nicht verloren haben.

Sie sind auf Feindfahrt an Bord der U 612, von links: Julius Feldmeier, Rick Okon, Franz Dinda und August Wittgenstein. "Das Boot", ein gemeinsames Projekt vom Sky und der Bavaria, startet im November. (Nik Konietzny-Bavaria Fiction GmbH)

Für eine gute Auslastung des Standorts in Geiselgasteig bei München sorgten zuletzt unter anderem die Drehs von „Fack Ju Göhte 3“, Bully Herbigs „Der Ballon“ sowie die Verfilmung von Robert Seethalers Bestseller „Der Trafikant“. In der Planung ist darüber hinaus die internationale Produktion „Resistance“ mit Jesse Eisenberg und Matthias Schweighöfer, in dem es um die Beteiligung des Pantominen Marcel Marceau am französischen Widerstand während des Zweiten Weltkriegs geht. Dazu kommt die Sci-Fi-Endzeit-Produktion „Shipbreaker“ von Regisseur Tim Fehlbaum, für die im Studio 12 der Bavaria, der größten Filmhalle Deutschlands, auf 3.000 Quadratmetern eine riesige Sumpflandschaft entsteht. Ein Projekt, mit dem sich das Unternehmen auch international weiter positionieren kann.

Im Fictionbereich setzt die Bavaria wie bisher unter anderem auch auf verlässliche Seriengrößen wie „Die Rosenheim-Cops“ oder „Sturm der Liebe“. Prägend war in den letzten Monaten darüber hinaus die Großproduktion „Das Boot“, die gemeinsam mit Sky entstand. Die 26,5 Millionen Euro teure Serienproduktion, die zu einem kleinen Teil auch in München selbst entstand, soll im November bei Sky ausgestrahlt werden.

Im Bauch des U-Boots: Dr. Christian Franckenstein von der Bavaria Film (links) und Carsten Schmidt, CEO Sky Deutschland. (Sky)

Achim Rohnke, seit 2008 Geschäftsführer der Film- und TV-Produktionsfirma Bavaria Film, wies in seinem Rückblick auf die gleichmäßige Verteilung von öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern bei der Zusammenarbeit hin. Um den weiter steigenden Ansprüchen der Branche gerecht zu werden, laufe darüber hinaus ein stetiger Modernisierungsprozess, der zu einer „hervorragenden Auslastung des Standorts“ beitrage.

Wichtige Kernherausforderungen sieht das Unternehmen in den kommenden Jahren im Bereich IT, vor allem aber beim Personal. „Fachkräfte sind das große Thema“, formulierte Christian Franckenstein. Der Wettbewerb um die Besten auf allen Gebieten sei groß, was Autoren und Schauspieler einerseits, aber auch alle Kräfte hinter der Kamera einschließe.

Die letzten Wochen des Drehs zur TV-Serie "Das Boot" fanden auf Malta statt. Hier wurden in den Mediterranean Film Studios und auf offener See die Außenaufnahmen gedreht. Cast und Crew machten während der mehr als 100 Tage Drehzeit aber auch Station in München. (Nik Konietzny / Bavaria Fiction GmbH)

Beim Münchner Termin gaben die beiden Geschäftsführer darüber hinaus Auskunft über die finanzielle Situation der Bavaria Film, die zusammenfassend von Franckenstein als „sehr solide“ bezeichnet wurde. Das Geschäftsjahr 2017/18 wurde im Konzern mit einem Umsatzerlös von 224,5 Millionen Euro und einem Betriebsergebnis von 16,4 Millionen Euro abgeschlossen, womit die Vorjahreszahlen leicht übertroffen wurden. Zum Bilanzstichtag 31. Januar 2018 betrug das Eigenkapital im Konzern 86,4 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote lag bei 33,6 Prozent.

Mit Vorfreude blicken die Verantwortlichen auf das Jahr 2019. Der Grund: ein Jubiläum. Der Studiostandort der Bavaria Film in Geiselgasteig bei München wird 100 Jahre alt. Geplant sind diesbezüglich unter anderem Aktivitäten bei der Berlinale und beim Münchner Filmfest. Darüber hinaus wird es eine Jubiläumsausstellung auf dem Gelände geben, für die Michael Bully Herbig sein Bullyversum räumt. Die Umbauphase wird nach dem Ende der Hauptsaison der Filmstadt im November beginnen. Ab März 2019 präsentiert die Jubiläumsausstellung dann Archivmaterial wie Fotos und Filmausschnitte, Original-Requisiten, Dekorationen und Kostüme aus großen, in Geiselgasteig produzierten Film- und Fernsehklassikern, darunter natürlich dann auch zahlreiche Exponate aus Bully Herbigs Filmen.