Journal Vegesacker Winterspaß (Volker Kölling)

Draußen ist es knackig kalt, drinnen bullert die Heizung? Dann ist endlich Zeit für den

Vegesacker Winter-Spaß! Von Montag, 25. November, bis zum 5. Janu-

ar verwandelt er den maritimsten Bremer Stadtteil in eine festlich geschmückte Flaniermeile mit Buden-

zauber, Wintersport, Hüttengaudi und Showeinlagen.

Von Bremens größter mobiler Eislaufbahn auf dem Sedanplatz über den Winterwald in der Gerhard-Rohlfs-Straße und den maßgefertigten Glüh-weinstand am Rondell bis hin zur Alm-

hütte auf dem Botschafter-Duckwitz-Platz: Der Vegesacker Winter-Spaß hebt sich von herkömmlichen Weih-

nachtsmärkten ab, ohne dass er deren Flair vermissen lässt. So ermöglicht es die letzte und zugleich erste große hiesige Veranstaltung eines jeden Jahres, besinnliche Stunden zu verbringen als auch ausgelassen zu feiern.

Eröffnung der Eishallensaison im Vegesack Eislaufzelt auf dem Sedanplatz (Sebi Berens)

Mit Auftritten von Schauspielern, Sportlern und Eislaufpinguinen stehen gleich drei Premieren an. Den Auftakt macht der Schlittschuhclub Bremerhaven. 20 Eiskunstläuferinnen des Vereins aus der Seestadt zeigen zur offiziellen Eröffnung der Eislaufbahn am Montag, 25. November, um 17 Uhr eindrucksvolle Drehungen und Sprünge auf glattem Grund.

Das Bremer Hafenrevuetheater führt in der Fußgängerzone Auszüge aus seinen Showproduktionen auf, von „Dalli Dolli“ bis „Liebe, Last und Fracht“. Das Ensemble präsentiert

an den vier Adventsfreitagen von

15 bis 18 Uhr Pop, Evergreens, Musicalmelodien und Weihnachtslieder. Die Eislaufpinguine wiederum sorgen an allen sechs Sonnabenden von

11 bis 14 Uhr für tierisch gute Laune in der Eislaufhalle: Die Animateure auf Kufen begeistern mit Spielen und Tricks. „Musik, Tausende Lichter und die Attraktionen des Vegesacker Winter-Spaßes: Bei uns lohnt es sich zum bummeln“, sagt voller Vorfreude Fritz Rapp vom ausrichtenden Vegesack Marketing e.V.