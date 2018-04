Die Firma wurde durch August Oetker im Jahre 1891 gegründet. Die Dr.-Oetker-Welt befindet sich in einem ehemaligen Produktionsgebäude für Puddingpulver aus dem Jahre 1914.

50 Landfrauen aus dem Landfrauenverein Achim und Umgebung hatten kürzlich die Möglichkeit, in dieser Dr.-Oetker-Welt an einer Zeitreise durch mehr als 100 Jahre Produktions- und Werbegeschichte des Unternehmens teilzunehmen.

Die Markenausstellung beziehungsweise der multimediale Ausstellungsparcours führte die Teilnehmerinnen durch ganz unterschiedliche Themenbereiche, beginnend mit der ersten Backpulvertüte aus dem Jahre 1892. Weiter ging es dann durch die Werbewelten verschiedener Jahrzehnte und zum Einblick in diverse Rezeptkreationen. Danach gab es noch interessante Einblicke in die Versuchsküche und in die Schätze des Firmenarchivs.

Im Bereich „Genusserlebnis“ konnten anschließend noch frisch angerührte Leckereien aus der Pudding- und Müsliwelt des Konzerns probiert werden. Zum Abschluss der Führung gab es dann auch im firmeneigenen Bistro noch diverse süße und pikante Kostproben. Wer wollte, konnte im Dr.-Oetker-Shop die vielen Produkte der Firma auch käuflich erwerben.

Am Nachmittag stand für die Landfrauen dann noch der Besuch des Staatsbads Bad Salzuflen an. Die freie Zeit dort konnte für einen Bummel durch den Ort oder einen Spaziergang durch den Kurpark genutzt werden. Nach einem gemeinsamen Kaffeerinken erfolgte dann die Heimreise. Insgesamt gesehen hatte der Landfrauenverein Achim und Umgebung großes Glück: Es gab an diesem Tag nicht nur die spannende Führung bei Dr. Oetker, sondern auch der Wettergott hatte es gut gemeint und sich von seiner Sonnenseite gezeigt.