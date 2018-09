Zejhun Demirov ist als bester Jungdarsteller ausgezeichnet worden. Foto: Soeren Stache (dpa)

Viele Künstler mit Migrationshintergrund und Filme zwischen Politik und Mystik: Diese Trends haben die Gala der First Steps Awards für den Filmnachwuchs in Berlin geprägt.

Den Preis für den besten Jungdarsteller erhielt am Montagabend Zejhun Demirov. Der 1992 in Düsseldorf geborene Schauspieler, der auch mazedonische Wurzeln hat, spielt in dem Film „Oray“ (Kunsthochschule für Medien Köln) einen jungen Muslim, der in eine Ehekrise gerät.

Iris Berben, Präsidentin Deutsche Filmakademie, und UFA-Chef Nico Hofmann ehren den Nachwuchs. Foto: Soeren Stache (dpa)

Gleich zwei Preise gingen an die Macher und Macherinnen des Werks „Hagazussa“. Regisseur Lukas Feigelfeld (Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin) strich für den Film über eine Ziegenhirtin in den Alpen des 15. Jahrhunderts den Sieg in der Kategorie „Abendfüllender Spielfilm“ ein. Außerdem erhielt Mariel Baqueiro, geboren in Mexiko, den Michael-Ballhaus-Preis für die beste Kamera.

Moderiert wurde die Gala im Theater des Westens von Schauspieler Trystan Pütter (37/„Ku'damm 56“/„Tony Erdmann“). Der Ehrenpreis des Abends ging an Dieter Kosslick (70), den langjährigen Direktor der Berlinale.

Berlinale-Direktor Dieter Kosslick hat den Ehrenpreis erhalten. Foto: Soeren Stache (dpa)

Die Auszeichnungen wurden 1999 ins Leben gerufen. Sie werden regelmäßig für Abschlussfilme von Filmschülern und Filmschülerinnen aus deutschsprachigen Ländern verliehen. Vier Fachjurys verteilten insgesamt 115.000 Euro an die Macher von Spielfilmen, Werbespots und Dokumentarfilmen. Zur Auswahl standen weit über 200 Beiträge. (dpa)