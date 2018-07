Wie im vergangenen Jahr fand ein Zeltlager beim TSV Borgfeld statt. Die Kinder konnten auf einer Hüpfburg spielen und an einer Nachtwanderung teilnehmen. Anschließend wurde noch gegrillt. Von den insgesamt 80 Kindern, die auf der Jacobswiese neben den Turnhallen des Vereins ihre Zelte aufgeschlagen hatten, nahmen auch 50 Kinder am Bodenrandori-Turnier teil. Im Rahmen des Goshin-Jiu-Jitsu wurde das Turnier dieses Jahr ausgerichtet und wie in den vergangenen Jahren gab es wieder viele strahlende Kinder, die bei der anschließenden Siegerehrung ihre Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen entgegennahmen. Gekämpft wurde wie in den vergangenen Jahren in den verschiedenen Altersklassen. Den Kindern soll es beim traditionellen japanischen Bodenrandori gelingen, ihre Partner mit aus dem Training des Goshin-Jiu-Jitsu erlernten Techniken auf den Rücken zu drehen und dort für einige Sekunden festzuhalten. Am Ende gewinnt derjenige, der am meisten Punkte in einer bestimmten Zeit gesammelt hat.