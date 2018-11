"Skyward Journey" ist ein wunderschönes und entspannendes Art Game von Spiele-Veteran Dan Vogt. (Dan Vogt)

Im Sommer kündigte Spiele-Veteran Dan Vogt per Twitter an: „Ich mache ein kleines Spiel, in dem man Vögel herumscheuchen muss.“ Nun hat der Schöpfer des Racers „Data Wing“ das bezaubernde „Skyward Journey“ veröffentlicht - von „scheuchen“ aber kann keine Rede sein. Eher begleitet man in dem „reflektiven“ Art-Game einen Schwarm Vögel auf seiner langen Reise nach Hause - als Wind. Mithilfe einfacher Wischgesten gibt der Spieler die Wind- und damit Flugrichtung des Vogelschwarms vor, begleitetet von unaufdringlichen Sounds des Musikers Jeff van Dyck.

„Skyward Journey“ ist als Gelegenheitsspiel konzipiert und dazu gedacht, die Sorgen des Alltags für eine Weile hinter sich zu lassen. Oder in den Worten von Dan Vogt: „ine entspannte, Zen-artige Erfahrung“. Gleichzeitig gibt es nach den Leveln Sequenzen, die zum Nachdenken anregen. Dan Vogt nennt sie „nachdenklich stimmende Überraschungen“.

„Skyward Journey“ ist für jeden zu empfehlen, freigegeben ist es für Kinder ab sechs Jahren. Die liebevoll produzierten Level laden zum Eintauchen in eine besinnliche Welt ein - ohne Ablenkung. So ist das Spiel auch gänzlich befreit von Werbung und In-App-Kaufen. Es ist kostenlos für Android und iOS verfügbar und sollte am besten mit Kopfhörern gespielt werden.