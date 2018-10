Dort wurde den Teilnehmern das nötige Know-how in Theorie und Praxis vermittelt, um erfolgreich eigene Bienenvölker betreuen zu können. Der theoretische Teil umfasste Einblicke in die Biologie der Honigbiene, Bienengesundheit, Varroa-Behandlung, Schwarmzeit, Bienenweide, Rechtliches und Gesetze. Begleitend zur Theorie wurden die praktischen Arbeiten im Garten des Schulungsleiters durchgeführt, in dem diverse Bienenvölker in verschiedenen Beutensystemen zur Verfügung standen. Unter fachmännischer Anleitung konnten die Teilnehmer Völker kontrollieren, Ableger bilden, Varroa-Behandlungen durchführen, Mittelwände gießen, Honig schleudern und vieles mehr. Gut vorbereitet, heißt es nun, die inzwischen erworbenen eigenen Bienenvölker, ohne Verluste zu überwintern, damit die wertvolle Bestäubungsarbeit auch im kommenden Jahr gewährleistet ist und Honig von den eigenen Bienen geerntet werden kann. Im Januar startet ein neuer Imkerkurs mit noch freien Plätzen. Für diesen Kursus sind Interessierte eingeladen, die Bienen pflegen möchten oder einfach nur die faszinierende Welt der Bienen kennenlernen möchten. Die Schulungen werden auf dem Lehrbienenstand in Dahldorf stattfinden. Anfragen und Anmeldungen sind möglich bei Daniel Dinter, Telefon 0 42 89 / 3 06 98 06, Handy 01 52 / 55 35 17 36 oder per E-Mail an daniel.dinter@freenet.de.