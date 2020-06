Hannes Jaenicke kritisiert, der Politik seien wirtschaftliche Interessen oft wichtiger als der Umweltschutz. (Hannes Magerstaedt / Getty Images)

Noch vor wenigen Monaten bestimmten Greta Thunberg, die „Fridays for Future“-Bewegung und der Kampf für eine grünere Zukunft den öffentlichen Diskurs. Doch dann überrollte die Corona-Krise den Globus, und die Aufmerksamkeit für den Klima- und Umweltschutz war größtenteils dahin. Ein fataler Fehler, wie Hannes Jaenicke meint. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau kritisierte der Schauspieler die Forderungen des CDU-Wirtschaftsrates nach einer Lockerung der Umweltgesetze zugunsten des Wiederaufbaus der Wirtschaft: „Das zeugt von einer unglaublichen Kurzsichtigkeit und Dummheit.“

Seit 40 bis 50 Jahren sei bekannt, an welchen Punkten im Umweltschutz angesetzt werden müsse, doch es passiere nichts. „Das ist eine merkwürdige Mischung aus Geschichtsamnesie und Lernunfähigkeit“, polterte Jaenicke. „Wenn ich Herrn Trump oder Herrn Bolsonaro in den Nachrichten sehe, wenn ich Minister wie Andreas Scheuer oder Julia Klöckner reden höre, möchte ich am liebsten die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen: 'Scheiß drauf, bringt eh alles nichts“, beklagte sich der Umweltaktivist.

In der ZDF-Doku "Hannes Jaenicke: Im Einsatz für den Lachs" (Dienstag, 16. Juni, 22.15 Uhr) geht der Schauspieler und Tieraktivist erneut auf Rettungsmission.

Doch Positivbeispiele wie Costa Rica, Neuseeland oder der Umgang Markus Söders mit dem Volksbegehren in Bayern zum Insektensterben würden ihn trotzdem positiv stimmen. „Ich bleibe stur optimistisch“, versicherte der 60-Jährige.

Neue TV-Doku über Lachse

Am Dienstag, 16. Juni, ist Hannes Jaenicke erneut in seiner Funktion als Tieraktivist im TV zu sehen. In der ZDF-Doku „Hannes Jaenicke: Im Einsatz für den Lachs“ (22.15 Uhr) macht er auf die katastrophalen Lebensbedingungen des Fisches aufmerksam. „Lachs sollte man gar nicht mehr essen“, fordert Jaenicke. Gründe dafür seien Überfischung und Lachsfarmen, die in hohem Maße das Gleichgewicht des marinen Ökosystems stören.