Die Pläne sehen vor, die stationäre Versorgung im Nordkreis Rotenburg bis Ende 2018 in der Bremervörder Klinik zu bündeln. Rund elf Millionen Euro sollen in Zeven ausgegeben werden, um am jetzigen Standort des Martin-Luther-Krankenhauses ein Gesundheitszentrum mit hausärztlicher und chirurgischer Ausrichtung zu eröffnen. Ausgebaut werden soll zudem an beiden Standorten die ambulante und stationäre Altenpflege. In Zeven solle die Zahl der Pflegeplätze von 100 auf 120 erhöht werden, bei der Tagespflege von zwölf auf 27 Plätze.