Zickzack-Booklets können in einem Kursus hergestellt werden.

Das sind Leporellos, die einen Umfang von bis zu 44 Seiten haben können. Ein vierseitiger Umschlag mit beschriftetem Rücken macht das Produkt zum Büchlein, dem Booklet. Je nach Format können circa 40 bis 80 Bilder in einem Booklet untergebracht und jede Seite mit einem oder mehreren Fotos und Text individuell gestaltet werden. Durch die spezielle Zickzack-Technologie ist es jedem Laien möglich, ein Zickzack-Foto-Booklet selbst nach seinen eigenen Wünschen kostengünstig herzustellen.

Im letzten Teil eines Kurses, der im Gemeindesaal der Rekuner Kirche abgehalten wird, werden bei genügend Zeit verschiedenste Formen von Fotocards behandelt. Damit wäre man in der Lage, seine individuellen Weihnachtskarten zu gestalten. Über Zickzack-Fotobooklets und Fotocards kann man sich bei einer Ausstellung am Sonnabend, 20. Oktober, von 14 bis 17 Uhr im Rahmen des Herbstmarktes in der Rekumer Kirche informieren.

An einem Kursus Interessierte verfügen über Computerkenntnisse, Laptopausstattung mit Gestaltungsprogramm und Internet für E-Mail-Verkehr. Termine: acht Abende ab 29. Oktober von 19.15 bis 21.15 Uhr im Gemeindesaal der Rekumer Kirche. Die Teilnahmekosten betragen 40 Euro. Anmeldung bei Jürgen Bruckmann, Telefon 04 21 / 68 19 02, E-Mail an falzdesign@t-online.de.