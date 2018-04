Vorangegangen war eine Projektwoche, in der eigenständig an verschiedenen Vorhaben gearbeitet wurde.

Als Unesco-Projektschule hat es sich die Oberschule zum Ziel gesetzt, die Ziele der Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur) in ihrer pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen und zu fördern. Schülerinnen und Schüler der „Lerche“ sollen so auf eine aktive und verantwortungsvolle Rolle in einer Welt voller Herausforderungen vorbereitet werden.

In diesem Jahr stand die Projektwoche unter dem Motto „Agenda 2030 – Ziele für eine nachhaltige Entwicklung“. Bei der Agenda 2030 handelt es sich um diejenigen Entwicklungsziele, auf die sich die Weltgemeinschaft zur Verbesserung der Lebenssituation aller Menschen geeinigt hat. Im Blickpunkt stehen dabei unter anderem die Bekämpfung von Armut und Hunger, der Schutz der Umwelt sowie die Förderung eines nachhaltigen Konsums. Das Besondere: Die Erreichung dieser Ziele wird nicht nur als Auftrag für Regierungen und internationale Organisationen formuliert, sondern es wird ausdrücklich das Handeln jedes einzelnen Menschen als wichtiger Beitrag aufgefasst. Gerade auf junge Menschen kommt es in diesem Zusammenhang an – weshalb die Unesco-Schulen das Thema „Agenda 2030“ auch als besonders wichtig ansehen.

An der „Lerche“ haben sich die einzelnen Lerngruppen in diesem Zusammenhang jeweils eigene Schwerpunkte gesucht und in Kleingruppen bestimmte Unterthemen bearbeitet. So sind im Rahmen der Unesco-Projektwoche viele spannende Projektergebnisse zum Beispiel zu den Themen Schutz des Wattenmeeres, Armut und Ungleichheit, Gerechtigkeit, Verschiedenheit und Vielfalt und Zukunftsszenarien entstanden. Das projektbezogene Arbeiten bot dabei Freiräume, die im Schulalltag nicht immer bestehen – „Anders Lernen im Zeichen der Agenda 2030“ wurde so möglich.

Im Mittelpunkt stand dabei vielfach die Arbeit an konkreten Produkten: Die Klasse 7 a nahm beispielsweise zusammen mit der Vorklasse an einem Comic-Workshop teil, zu dem der Comickünstler Gregor Hinz in die Schule eingeladen wurde. Über verschiedene Übungen näherten sich die Jugendlichen dabei dem Comiczeichnen an und entwickelten schließlich eigene Comics zum Thema „Weniger Ungleichheiten“. Die neunten Klassen hingegen widmeten sich in ihren „Probeprojekten“ verschiedenen Themen mit Bezug zur Agenda 2030 und sammelten dadurch wertvolle Erfahrungen für einen wichtigen Teil ihrer Abschlussprüfungen im kommenden Schuljahr.

Vielfältige Ergebnisse erarbeiteten auch die Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe, die einmal mehr unterstrichen, welch hohen Stellenwert das projektbezogene Arbeiten an der „Lerche“ insbesondere auch auf dem Weg zum Abitur hat. Bei den Präsentationen der Schülerinnen und Schüler der Oberstufe wurden diese vom Koordinator für Unesco-Projektschulen, Jan Eike Thorweger, begrüßt, der zusammen mit Annette Meyer die Projektwoche initiiert und organisiert hat. Während der Präsentationen trugen die einzelnen Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig, ihren Lehrern und ihren Eltern ihre Produkte vor. Einige Exponate des Profils Medien und Design sind weiterhin in den Fluren zu sehen.