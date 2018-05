Während der Öffnungszeiten von 11 Uhr bis 16.30 Uhr herrschte unter Federführung von Heinrich Marschollek aus dem Kreisjugendausschuss Bremen-Nord ununterbrochen ein reger Betrieb an der aufblasbaren Fußball-Dartscheibe, die direkt neben der Hauptbühne auf dem Sedanplatz aufgebaut war. Rekordverdächtige 670 Kinder und Jugendliche schossen dabei mit den Klett-Fußbällen auf die riesige Dartscheibe, die einen Durchmesser von vier Metern hat. Alle Teilnehmer von drei bis 15 Jahren hatten dabei jede Menge Spaß. Dank der Unterstützung durch den Sport-Shop Günter Hermann aus Osterholz-Scharmbeck, der zahlreiche Sachpreise für dieses Event zur Verfügung gestellt hatte, gab es tolle Preise zu gewinnen. So wechselten mehrere Bundesligatrikots den Besitzer, zudem wurden zahlreiche Fußbälle und Eintrittskarten für das Kindertheater im Gustav-Heinemann Bürgerhaus an die treffsicheren Kids abgegeben. Nachfolgende Teilnehmer gaben dabei die zielsichersten Schüsse auf die Fußball-Dartscheibe ab: Bei einer maximal erreichbaren Punktzahl von 180 schafften Mika Schneider 120 Punkte, Dominik Kück 117 Punkte, Henry Roschke 109 Punkte, Max Heil 102 Punkte, Jawad Hamidi 95 Punkte und Vincent Abermann 93 Punkte.

Gewinner waren am Ende aber alle Teilnehmer, denn durch die großartige Unterstützung von der Firma Nile Dutch, die zahlreiche Caps für die Veranstaltung bereit stellte, und des BFV gab es für alle Schützen einen kleinen Preis beziehungsweise eine Süßigkeit.

„Mit einem solch enormen Andrang hätten wir nicht gerechnet, das zeigt aber, wie beliebt unsere neu erworbene Attraktion schon jetzt ist. Der Spaß stand eindeutig im Vordergrund, auch wenn einige Teilnehmer recht ehrgeizig agierten“, zog BFV-Vizepräsident Holger Franz nach der gelungenen Veranstaltung ein durchweg positives Resümee. „Das war eine großartige Werbung für den Kinderfußball, wir werden an diesem gut besuchten Event im Herzen von Bremen-Nord im nächsten Jahr wieder teilnehmen. Vielen Dank an alle Unterstützer “, ergänzte dazu Heinrich Marschollek, der gemeinsam mit Karsten Wolf und Tim Marschollek für einen störungsfreien Ablauf des Events sorgte.