Bill Kaulitz war schon immer für seine Experimentierfreudigkeit in Sachen Mode bekannt. (Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Klare Statements von Bill Kaulitz: Im Interview mit dem Modemagazin „Vogue“ hat der 29-jährige Sänger sein Unbehagen über klischeebehafte Geschlechterrollen und -Grenzen in der Mode ausgedrückt. So sagte er: „Ich hatte dieses 'das dürfen Männer und das dürfen Frauen'-Denken noch nie.“ Schon als kleiner Junge empfand er das als „total ungerecht, weil Frauen eine so große Auswahl haben und es für Männer immer nur dieses kleine Abteil gibt.“ Weil er „so ein zierlicher, dünner Junge“ gewesen sei, haben ihm zudem „die Frauensachen besser gepasst.“

Sein Bruder Tom, Verlobter von Model Heidi Klum, hätte allerdings eine ganz andere Meinung verteten, wie der Sänger von Tokio Hotel nun betont. Bill Kaulitz erklärt, dass es für seinen Zwillingsbruder nämlich „total wichtig“ gewesen sei, „seine Männlichkeit auch über seinen Stil auszudrücken.“ Bill selbst habe sich jedoch von diesen engen Gendergrenzen total eingeschränkt gefühlt und daher schon früh gedacht, „dass man eigentlich immer nur verschiedene Größen machen und diese Abteilungen endlich abschaffen müsste“.

Gitarrist Tom Kaulitz ist seit einiger Zeit mit dem Model Heidi Klum verlobt. (Photo by Anthony Kwan/Getty Images for Lorraine Schwartz)

Das ganze Interview mit dem Frontmann von Tokio Hotel ist aktuell auf der deutschen Website der „Vogue“ zu lesen.