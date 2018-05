Doch wie lange bleiben Zinsen noch so niedrig wie jetzt? Kann ich mir jetzt schon diese noch niedrigen Zinsen sichern, auch wenn ein Anschlusskredit erst in zwei oder drei Jahren fällig ist? Diese Fragen treiben derzeit Immobilienbesitzer mit einem Kredit um. Sie fürchten deutlich höhere Zinsen, wenn ihre Baufinanzierung in die Verlängerung geht.

Denn der Zinsanstieg für Baufinanzierungen ist bereits voll im Gange. 80 Prozent der Zinsexperten rechnen in den nächsten zwölf Monaten mit weiter steigenden Konditionen. Eine zehnjährige Baufinanzierung kostete im Tief der Baugeldzinsen ein Prozent. Inzwischen sind es 1,44 Prozent. „Für eine zehnjährige Zinsbindung rechne ich bis Ende des Jahres mit knapp über zwei Prozent“, sagt Max Herbst von der FMH Finanzberatung. Eine Zinsbindung über 15 Jahre werde sich bis Ende des Jahres auf 2,50 Prozent verteuern. Aktuell liegen diese Konditionen im Schnitt bei 1,85 Prozent.

Wer eine laufende Finanzierung hat, kann ein sogenanntes Forward-Darlehen abschließen. „Das ist ein Anschlussvertrag, mit dem das aktuelle Zinsniveau für den Verlängerungszeitraum bereits jetzt festgeschrieben wird“, sagt Hartmut Schwarz, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Bremen. Allerdings verlangen die Banken dafür einen Aufschlag auf den aktuellen Zins. Der Aufschlag ist umso höher, je weiter der Termin für die Anschlussfinanzierung in der Zukunft liegt. Bis zu 66 Monate im Voraus können die aktuellen Zinsen reserviert werden. Die Nachfrage nach diesen Krediten ist derzeit hoch. „Gerade jetzt möchten sich viele Kunden noch Zinsen auf niedrigem Niveau sichern“, sagt Thomas Kleyboldt von der Commerzbank.

Wenn es bis zur Anschlussfinanzierung nur noch ein Jahr ist, verzichten einige Banken wie die PSD Bank Nord oder die Santander Bank auf einen Zinsaufschlag. „Doch allein der Zinsaufschlag sagt wenig aus, entscheidend ist, dass die Summe aus Zins und Aufschlag, also der Effektivzins so niedrig wie möglich ist“, sagt Herbst. Bei einer Zeit von noch zwei Jahren bis zur neuen Kreditverlängerung und einer Zinsbindung von zehn Jahren liegen die günstigsten Forward-Darlehen bei 1,56 Prozent (ING DiBa). Experte Herbst rät aber eher zu einer Zinsbindung von 15 Jahren. Das günstigste Forward-Darlehen für diesen Zeitraum hat einen Effektivzins von 1,83 Prozent (HypoVereinsbank).

Doch ein solches Darlehen ist nicht ohne Risiko. Denn der Vertrag muss in jedem Fall eingehalten werden, auch wenn die Marktzinsen in ein oder zwei Jahren wieder unter dem aktuellen Niveau liegen. Diese Erfahrung mussten in den vergangenen Jahren viele Kunden machen. Wer den bereits ausgehandelten Kredit nicht abnehmen will, muss die Bank entschädigen. Je größer die Zeitspanne bis zum eigentlichen Beginn des Anschlusskredits, umso risikoreicher ist ein solcher Vertrag. Das liegt nicht nur daran, dass niemand die Zinsentwicklung vorhersagen kann. Ereignisse wie Arbeitslosigkeit oder Scheidung können einen Verkauf der Immobilie erfordern. Ein neuer Kreditvertrag, der nur gegen teures Geld abgelöst werden kann, ist dabei nur hinderlich.

Auch wer sich nicht auf eine solche Zinswette einlässt, sollte die Anschlussfinanzierung nicht unterschätzen. „Die Kunden sind in der Regel in einer komfortablen Situation, um sehr gute Konditionen auszuhandeln, nutzen das aber nicht“, sagt Herbst. Ein Teil der Schulden ist schon abbezahlt, gleichzeitig ist die Immobilie meist deutlich mehr wert als vor zehn Jahren und auch das Einkommen des Kreditnehmers ist gestiegen. „Dennoch vernachlässigen viele die Anschlussfinanzierung und nehmen das Angebot ihrer bisherigen Bank einfach an“, sagt Herbst. So werden mehrere Tausend Euro verschenkt.

Bei einer Anschlussfinanzierung kann auch die Bank gewechselt werden, wenn es ein günstigeres Angebot gibt. Allerdings entstehen mit einem Bankwechsel zusätzliche Kosten. Die Eintragung einer neuen Grundschuld kostet einige hundert Euro. Dieser Aufwand muss also mit einer möglichen Zinsersparnis des neuen Anbieters verglichen werden. Doch schon einige Prozentpunkte weniger hinter dem Komma machen meist über die Laufzeit von zehn oder 15 Jahren mehrere Tausend Euro Ersparnis aus, wenn die Restschuld noch 150 000 oder 200 000 Euro beträgt. „Häufig bieten Mitbewerber bessere Konditionen als der bisherige Kreditgeber, weil sie neue Kunden gewinnen wollen, die sich schon als verlässliche Kreditzahler erwiesen haben“, sagt Herbst.

Doch es kommt nicht nur auf die Höhe des Zinssatzes an. „Bei der Anschlussfinanzierung legen die Kunden viel Wert auf Sondertilgungen, Änderungen des Tilgungssatzes oder auch Ratenpausen“, sagt Frank Neitzel von der PSD Bank Nord. Die jährliche Sondertilgung sollte bei jährlich fünf Prozent des Darlehensbetrages liegen.