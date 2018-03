Eingeladen hatte der Präsident des Bremer Turnverbandes, Christian Weber, der gleichzeitig auch Präsident der Bremischen Bürgerschaft ist.

Weber sagte in seiner Eröffnungsrede, dass er sich freue, wieder so viele junge, erfolgreiche Sportler in seinem Haus begrüßen zu dürfen. Anschließend wurde ein Film vom internationalen Deutschen Turnfest 2017 in Berlin gezeigt. Danach wurden die besten Bremer Turner im Trampolin, Tanzen, der Rhythmischen Sportgymnastik und der Senioren geehrt.

Nach der Ehrung hatte der Zirkus Fiffix mit seinen Rola-Bola-Girls seinen Auftritt. Das Rola Bola ist ein Brett mit einer Rolle, auf dem es extrem schwierig ist, zu balancieren. Die drei Fiffixe Alexa, Ciana und Sophie führten auf dem Rola Bola ein paar Tricks vor. Dabei ist Alexa Seil gesprungen, stand auf einem Bein und hat Ciana auf die Schulter genommen. Sophie hat sogar einen Handstand auf dem Rola Bola gemacht.

„Toll war, als sie zu dritt auf dem schmalen Brett ihre Tricks zeigten. Ich hatte Angst, dass sie runterfallen könnten“, sagte eine sichtlich beeindruckte Zuschauerin. Bei dem siebenminütigen Auftritt hat alles ohne Probleme geklappt. „Ich war aufgeregt, da die Bürgerschaft ein besonderer Auftrittsort ist – und das vor so einem Publikum“, erzählte Holger Bussmann, einer der Trainer des Zirkus Fiffix. Die 150 Gäste in der Bremischen Bürgerschaft waren jedenfalls begeistert, und dementsprechend gab es viel Applaus. Danach kam auch noch Christian Weber zu den Nachwuchsakrobaten und gratulierte ihnen zu dem gelungenem Auftritt.