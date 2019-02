Esther Schweins hat einem Mann auf Mallorca das Leben gerettet, berichtete "Bild". (Christian Marquardt/Getty Images)

Esther Schweins beweist Zivilcourage: Die Schauspielerin rettete nach einem Bericht der „Bild“ einem Mann auf Mallorca das Leben. Auf der Insel, wo die 48-Jährige ihren Wohnsitz hat, soll laut „Bild“ ein Mann ins Meer gestürzt und anschließend kopfüber im Wasser getrieben sein. Esther Schweins sprang hinterher - in das 14 Grad kalte Wasser.

Sie versuchte, den Mann aus dem Wasser zu ziehen, so berichtet „Bild“ weiter. Kurz darauf seien die Rettungskräfte eingetroffen. Am Strand habe man eine Wiederbelebung eingeleitet. Die Schauspielerin selbst wollte sich nicht zum Vorfall äußern, die Zeitung beruft sich aber auf Bekannte der Schauspielerin, die Auskunft gaben, sie stünde noch unter Schock.

Esther Schweins soll auf Mallorca einen Mann aus dem Meer gerettet haben. (Christian Augustin/Getty Images)

Auf Instagram teilte Esther Schweins am Montag einen bemerkenswerten Spruch („You are who you are for a reason, so vibe with it. And vibe HARD you brilliant, beautiful soul“) und schrieb dazu: „Reagiere auf den Moment, reagiere auf alles, was um dich passiert. Am Leben zu sein heißt, bewusst zu sein. Bewusst zu sein heißt, verantwortlich zu sein.“