Der Ausstellungsraum ist von diesem Sonntag, 29. April, bis zum 21. Mai immer sonntags sowie am Pfingstmontag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Vernissage findet an diesem Sonntag um 15 Uhr statt.

Außerdem öffnen an diesem Sonntag die kreativen Mitglieder der AG Lust und Leinen des Ehmken-Hoff-Vereins ab 14 Uhr wieder die Türen ihrer Nähstube im Café des Kulturgutes und gewähren Einblicke in ihre Arbeit. Natürlich können die Produkte der AG in der offenen Nähstube auch erworben werden. Die AG-Mitglieder kommen gern mit Besuchern ins Gespräch und stellen ihre neuesten Ideen vor. Im Café des Kulturguts werden derweil wie an jedem Sonntag köstliche Torten und Kaffeespezialitäten angeboten.