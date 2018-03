Spannender Brandschutzunterricht direkt vor Ort: Das Interesse an der Arbeit der Feuerwehr war riesig und die Mädchen und Jungen aus der Grundschule Bruchhausen-Vilsen stellten den Betreuern zahlreiche Fragen.

Bruchhausen-Vilsen. Für die Schüler der Klassen 3 a und 3 b der Grundschule Bruchhausen-Vilsen stand kürzlich ein besonderer Unterricht auf dem Stundenplan: Sie besuchten mit ihren Lehrerinnen das Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen. Unter fachkundiger Leitung von Brandschutzerzieher Jörg Heidorn und Ortsbrandmeister Stephan Thöle wurde den Kindern die Feuerwehr näher gebracht. Was die Schüler im Unterricht gelernt hatten, wurde in die Praxis umgesetzt. Schritt für Schritt konnten die staunenden Schüler und Lehrer auch mal miterleben, wie sich ein normaler Feuerwehrmann in einen Atemschutzgeräteträger verwandelt.

An verschiedenen Stationen wurden das Feuerwehrhaus, die Umkleideräume, die Werkstatt des Gerätewarts, der Jugendfeuerwehrraum, die Fahrzeuge und die technischen Geräte gezeigt und unter die Lupe genommen. Das Interesse war riesig groß, und den Betreuern wurden zahlreiche Fragen gestellt. Nach den vielen Informationen musste eine kleine Pause der besonderen Art eingelegt werden: Die Kinder durften mithilfe einer Kübelspritze ein aufgemaltes brennendes Haus löschen. Jeder durfte die Kübelspritze betätigen, den Schlauch mit dem kleinen D-Strahlrohr in der Hand halten und das Haus löschen. Danach wurde eine Unterrichtsstunde im Schulungsraum genutzt, um das richtige Absetzen eines Notrufs zu üben.

Abschließend wurde allen jeweils eine Urkunde für den bestandenen Brandschutzunterricht überreicht. Jede Schülerin und jeder Schüler bekam dafür Applaus.