Auf Einladung der hiesigen CDU-Bundestagsabgeordneten Astrid Grotelüschen besuchten jetzt 50 Bürgerinnen und Bürger aus der Wesermarsch, Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg für vier Tage Berlin. Nach Besuchen im „Tränenpalast“ und dem Finanzministerium ging es für die Reisegruppe unter Leitung von CDU-Kreisgeschäftsführer Karl-Ernst Thümler in den Bundestag zum Gespräch mit „ihrer“ Abgeordneten. „Hier können meine Besucher einen besseren Eindruck davon bekommen, welche Arbeit ich in Berlin mache. Politik wird dadurch viel begreifbarer. Der Austausch mit der Gruppe ist auch für mich immer ein Höhepunkt, denn so bekomme ich eine wertvolle Rückmeldung für meine Arbeit und kann beim Diskutieren einen Moment ,Heimat' genießen“, so Astrid Grotelüschen über die sehr interessierten Gäste. Wer an einer solchen Fahrt auch einmal teilnehmen möchte, kann sich im Büro der Abgeordneten unter der E-Mail-Adresse astrid.grotelueschen@bundestag.de melden.