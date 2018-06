Die Auszubildenden der Landkreise Verden und Osterholz haben einen Besuch in Berlin genutzt, um dem hiesigen Bundestagsabgeordneten Andreas Mattfeldt einen Besuch abzustatten. Mattfeldt ließ es sich nicht nehmen, die Auszubildenden zu einem gemütlichen Schnack in seinem Büro zu empfangen. Danach führte er die Gruppe auf eine ausgedehnte Tour durch das Reichstagsgebäude. Auch ein Blick in den Plenarsaal und ein Ausflug in die Kuppel durften nicht fehlen. Mehr als drei Stunden später waren dann alle Fragen vom Alltag im Parlamentsbetrieb bis zum Dieselskandal beantwortet.

Die jungen Auszubildenden haben sich über die Einblicke gefreut. Mattfeldt selbst hatte viel Spaß mit der Gruppe und schwelgte in Erinnerungen an seine eigene Zeit als Hauptverwaltungsbeamter. Mit seinem kommunalpolitischen Engagement und seinem Amt als Bürgermeister des Fleckens Langwedel hatte der Abgeordnete vor 30 Jahren seine politische Laufbahn begonnen. So ließ er es sich nicht nehmen, auch seine jungen Gäste zu politischem Engagement zu motivieren.