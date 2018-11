Die Reisegruppe der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser vor dem Lincoln Memorial in Washington.

Von Boston aus führte die Reise zunächst entlang der Küste der Neuenglandstaaten und durch die White Mountains, wo die Laubfärbung des Indian Summer besonders intensiv zu beobachten war. Faszinierende Gegenpole waren danach die kanadischen Städte Quebec, Montreal und Toronto. Eine Bootsfahrt auf dem St.-Lorenz-Strom bei den „Thousand Islands“ war ein landschaftlicher Augenschmaus. Hautnah erlebten die Teilnehmer das großartige Schauspiel der Niagarafälle. Bei einer Bootstour fuhren sie direkt unter die Fälle und konnten dort die immense Kraft der fallenden Wassermengen spüren.

Zurück in den USA waren dann Washington und New York absolute Höhepunkte. Die Hauptstadt der USA mit dem Capitol, dem Weißen Haus, dem Ehrenfriedhof Arlington, den Denkmälern für den Vietnam- und Korea-Krieg sowie das Lincoln Memorial beeindruckte die Gruppe sehr. Danach folgte New York mit gewaltigen Wolkenkratzern, Times Square, Broadway, Empire State Building, Brooklyn Bridge, Freiheitsstatue und der bewegenden Gedenkstätte „Ground Zero“. Auch ein Besuch der Vereinten Nationen mit umfassender Führung durch deren Gebäude stand auf dem Programm.

Alles in allem war es eine grandiose Reise, reich an Kontrasten, mit unvergesslichen Eindrücken und bewegenden Erlebnissen. Für das kommende Jahr ist dann eine etwas „ruhigere“ Reise nach Malta geplant.