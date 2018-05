Eine kleine Gruppe Kirchlintler unter Leitung von Bürgermeister Wolfgang Rodewald wird in diesem Monat in die tschechische Partnergemeinde Letovice aufbrechen. Im Rahmen des Besuchs nehmen die Kirchlintler an der Kranzniederlegung zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Letovice teil. Der Tag der Befreiung wird anschließend auf dem Gelände der Feuerwehr gefeiert. Jedes Jahr gibt es dort ein großes Kulturprogramm mit Vorführungen von jungen Frauen in Uniformen, den Majoretten (Foto), sowie eine Ausstellung von alten Soldatenuniformen und -utensilien.

Ein weiterer großen Rahmen werden die Feierlichkeiten zum 15-jährigen Bestehen der Freundschaft zwischen Letovice und Kirchlinteln bilden. Und die Kirchlintler werden Milos Randula, dem scheidenden Schulleiter, einen gebührenden Abschiedsgruß überreichen. Schließlich war er auf tschechischer Seite auch die treibende Kraft, die Partnerschaft mit der Kirchlintler Schule am Lindhoop immer am Leben zu erhalten und auszubauen.