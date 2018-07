Man meint, in einen verwunschenen Märchengarten zu kommen, wenn man das Grundstück des 1902 verstorbenen Marschendichters Hermann Allmers betritt. Immer wieder tauchen versteckte Plastiken, ein alter Grabstein oder Putten auf, verzaubern den Besucher. „Willkommen Freunde in des Hauses Mitte und lasst gefallen Euch des Hauses Sitte“: Eine Mauerinschrift beweist, dass das Haus von Allmers Besuchern weit offen stand. Das gilt auch heute noch: Liebevoll gepflegt und unterhalten werden Haus und Grundstück von der Hermann-Allmers-Gesellschaft.

Almut Harno und Hans Busch von dieser Gesellschaft führten jetzt eine Gruppe des Geschichtskreises der Siedlergemeinschaft Aumund 1 durch Garten und Haus und erzählten viel Wissenswertes über das Anwesen und die darin enthaltenen Exponate sowie über den Dichter selbst. Der Vater von Hermann Allmers, ein Deichwart, ließ den durch eine Hasenscharte und einen Wolfsrachen verunstalteten Sohn durch Hauslehrer unterrichten. Früh entwickelte Hermann eine romantische Neigung, schrieb Gedichte und das „Marschenbuch“. Seine Sehnsucht nach Italien führte ihn in das Land jenseits der Alpen, das er ein gutes Jahr lang bereiste. In „Die römischen Schlendertage“ beschrieb er seine Eindrücke. Nach seiner Rückkehr aus Italien ließ er das Haus neu gestalten, durch einen Anbau erweitern, und öffnete es für befreundete Künstler. Prachtvoll ausgestaltet sind die Räume. Ein Bild von Karl dem Großen, von dem Allmers annahm, dass er bei Rechtenfleth die Weser überquert habe, ziert das Erdgeschoss. Möbel in verschiedenen Stilrichtungen, eine Ritterrüstung, Gemälde, der sechsteilige Marschenfries oder diverse Abgüsse klassischer Bildhauerwerke im Antikensaal – wohin man auch schaut, überall gibt es etwas zu entdecken.

Künstler wie Diedrich Kropp, Arthur Fitger oder Heinrich von Dörnberg sorgten für die Ausstattung. Bereits zu Allmers' Lebzeiten war das Haus ein öffentliches Museum, in dem zeitweise auch befreundete Künstler wohnten. Heute ist es wieder als Museum zugänglich, das von den ehrenamtlichen Helfern im Sommerhalbjahr an Sonnabenden und Sonntagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet wird.

Nach so vielen Informationen war natürlich Entspannung angesagt. Die Aumunder machten sich auf zur Villa Offenwarden, um im dortigen Café Salon bei Kaffee und Kuchen die vielen Eindrücke zu verdauen. Ein Rundgang durch die prachtvollen Räume der Villa mit dem Puppen- und Teddykabinett rundete den interessanten, von Herbert Monsees hervorragend organisierten Ausflug ab.