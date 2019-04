In der Serie "Nachtschwestern" (dienstags, 20.15 Uhr, RTL) spielt Sila Sahin-Radlinger die Rolle der Samira Akgün. "Ich habe großen Respekt vor diesem Beruf und gerade auch davor, was Pflegekräfte jeden Tag leisten müssen." (TVNOW / Christoph Assmann)

Sie ist wieder da: Sila Sahin-Radlinger kehrt für die neue zehnteilige Medical-Serie „Nachtschwestern“ zu RTL zurück. Sie spielt die Krankenschwester Samira Akün. Jetzt sprach sie gegenüber RTL über ihre persönliche Sicht auf die Tätigkeit der Krankenschwester: „Ich habe großen Respekt vor diesem Beruf und gerade auch davor, was Pflegekräfte jeden Tag leisten müssen“, betonte die 33-Jährige. Sie wisse das von früher: Schon ihre Mutter hat in einem Krankenhaus gearbeitet.

„Ich fand das Krankenhaus, in dem sie gearbeitet hat, immer sehr interessant und spannend. Ich habe dort so einige schöne Erinnerungen gesammelt, habe tolle Menschen und ihre Geschichten kennengelernt und vieles schon sehr früh gesehen und natürlich auch die Schattenseiten eines solchen Berufs, wie hart dieser Job auch sein kann, wieviel Kraft es braucht und wieviel Geduld man mitbringen muss, um die Ausdauer zu bekommen, die man dafür braucht“, sagt Sila Sahin-Radlinger. „Meiner Meinung nach war es immer viel zu viel Arbeit für zu wenig Geld, Überstunden und Schlaflosigkeit.“

Samira (Sila Sahin-Radlinger) steht in der Medical-Serie "Nachtschwestern" am Empfang und arbeitet mit Kollegen wie Dr. Jan Kühnert (Marc Dumitru) zusammen. "Bei den 'Nachtschwestern' bekommen die Zuschauer einen guten Eindruck, wie hart es für Frauen mit Familie ist, in einem Pflegeberuf zu arbeiten." (TVNOW / Christoph Assmann)

Sila Sahin-Radlinger wurde durch die RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (montags bis freitags, 19.40 Uhr) bekannt. Künftig ist sie in der Krankenhausserie bei RTL Teil des Stationsteams mit Ines Quermann (Ella) und Mimi Fiedler (Nora), die in ihren Nachtschichten mit vielen Konflikten konfrontiert werden. Es geht auch darum, starke Frauen in der Medizin darzustellen. „Erst seit 1899 ist es Frauen erlaubt, Medizin zu studieren. Seit jeher waren es daher vor allem die Frauen, die im Pflege-Bereich tätig waren“, erklärt die Schauspielerin. „Und auch heute noch wird zum Beispiel die Altenpflege als klassischer Frauenberuf betrachtet. Das liegt, glaube ich, daran, dass sich manche Klischees in der Gesellschaft einfach über Jahrzehnte zu Unrecht halten.“

Sie selbst hofft, mit dem Medical-Format viele Zuschauer zu erreichen: „Sie müssen dabei sein, weil wir mehr zeigen, als andere Medical Formate! Bei den 'Nachtschwestern' bekommen die Zuschauer einen guten Eindruck, wie hart es für Frauen mit Familie ist, in einem Pflegeberuf zu arbeiten.“ Die Serie startet am Dienstag, 30. April, 21.15 Uhr, und wird danach jeden Dienstag, um 20.15 Uhr, auf RTL ausgestrahlt.

Valerie Huber (Kiki), Sila Sahin-Radlinger (Samira Akgün), Mimi Fiedler (Nora), Ines Quermann (Ella) und Nassim Avat (Karim) verkörpern in der RTL-Serie "Nachtschwestern" ein starkes Team (von links). (MG RTL D / Christoph Assmann)

Sila Sahin-Radlinger ist seit 2016 mit dem Fußballprofi Samuel Radlinger verheiratet und lebt mit ihm in Hannover. Ihr Sohn Elija kam im Juli zur Welt, inzwischen ist sie wieder hochschwanger. 2017 spielte sie in der Web-Serie „Offscreen“ für 18 Folgen sich selbst und erlaubte den Zuschauern dabei einen durchaus tiefen Blick hinter die Kulissen des deutschen Showbusiness.