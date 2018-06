Die Unternehmerfrauen (UFH) des Landkreises Diepholz trafen sich im Bistro c/o Ranck in Sulingen, um unter der Leitung von Janos Janik gesundes Fingerfood zuzubereiten. Passend zur Saison wurde Spargel, aber wenig Zucker und Fett, verarbeitet. Anschließend wurden in gemütlicher Runde die verschiedenen Kreationen mit Begeisterung probiert. Der Abend war ein voller Erfolg, bereichert mit vielen Tipps und Anregungen von Janos Janik.

Passend, dass die nächste Veranstaltung der UFH naht und das neue Wissen angewandt werden kann: Am Sonnabend, 9. Juni, steht eine Fahrt zum internationalen Feuerwerkswettbewerb mit Picknick in den Herrenhäuser Gärten in Hannover auf dem Programm der UFH.