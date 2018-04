Am Montag, 30. April, lädt der Familienbetrieb zum Angrillen mit anschließender Party ein. Die Strackerjans haben das Event „Tanz in den Mai(k)“ genannt, schließlich sorgt der gleichnamige DJ an diesem Abend für den musikalischen Rahmen. Los geht es ab 18 Uhr, dann glühen die Kohlen und das große Büfett wird eröffnet. Schweinenacken- und Geflügelsteaks, Knusperscheiben vom Schweinebauch, Bratwürste, Rosmarinkartoffeln, eine reichhaltige Salatauswahl, ofenfrisches Brot und mehr stehen dann für die Hungrigen bereit. Ab 21 Uhr startet die Tanzveranstaltung. Die Party kann auch separat besucht werden.

Der Ort der Feier ist auch ­etwas Besonderes: „Wir tanzen auf der Bauerndiele in den Mai und nutzen dabei unsere spezielle Grill- und Büfettecke“, verspricht Christian Strackerjan. Denn zu dem Restaurant gehört noch ein Ensemble aus einem historischen Bauernhaus und Nebengebäuden. Im urigen, runden ­Göpelhaus, in dem in ­alten Zeiten Pferde unter anderem einen Mühlstein antrieben, ist daher nun Platz für besondere kulinarische Events.

Besonders gerne wird das Vielstedter Bauernhaus außerdem zu Himmelfahrt angesteuert – in diesem Jahr am 10. Mai. Das ist auch kein Wunder, denn die Vatertagsausflügler finden in der ländlichen Umgebung des Bauernhauses schöne Wandermöglichkeiten. Ab 11 Uhr können die Bollerwagentouristen in den Saal des Restaurants einkehren, um sich bei einer zünftigen Mahlzeit zu stärken. „Wir servieren krosse Schweinehaxe mit Malzbiersauce, Sauerkraut, Kartoffelpüree und Fassbier“, verspricht der Gastronom. Die Band Happiness sorgt mit Livemusik für Stimmung.

Wer das weibliche Oberhaupt der Familie am Muttertag – Sonntag, 13. Mai – zum Essen ausführen will, kann ebenfalls das Vielstedter Bauernhaus ansteuern. Ab 12 Uhr lockt ein festliches Büfett.

Aber auch an allen anderen Tagen lohnt sich für Genießer ein Besuch in dem traditionsreichen Lokal, an das ein Heimatmuseum angeschlossen ist. Denn es ist Spargelzeit und Küchenchef Christian Strackerjan lässt es sich nicht nehmen, eine leckere Speisenauswahl aus dem Frühlingsgemüse zu kreieren.