Unter dem Motto „Intelligent

modernisieren“ widmet sich die Firma Leib Elektro aus Osterholz seit numehr 25 Jahren dem Fachgebiet der Elektroinstallationen. Dabei hat sich das Familienunternehmen vor allem auf die Haus- und Gebäudetechnik sowie auf Toranlagen spezialisiert.

Als Geschäftsführer Andre Leib den Betrieb vor einem Vierteljahrhundert, am 3. Januar 1994, gründete war er zunächst als Ein-Mann- Unternehmen im Einsatz. Kurze Zeit später stellte er seinen ersten Mitarbeiter ein. Der Firmensitz befand sich zu dieser Zeit in der Sandhofstraße in Hemelingen. Heute beschäftigt Leib, der von seiner Ehefrau Regina Stolle-Leib sowie Sohn Marc Stolle unterstützt wird, 16 Mitarbeiter – darunter fünf Auszubildende. Vor sieben Jahren ist der Handwerksbetrieb an den heutigen Standort in der Osterholzer Heerstraße gezogen. Dort befinden sich nun Büro und Werkstatt unter einem Dach.

Leistungen sehr gefragt

„Wir sind in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Das zeigt, dass unsere Spezialgebiete gerade in Zeiten des anhaltenden Baubooms sehr gefragt sind“, sagt Marc Stolle. Zudem gebe es in ganz Bremen nur knapp eine Handvoll Betriebe, die sich um Haus- und Gebäudetechnik sowie Toranlagen kümmern, erläutert er. Längst reicht der Kundenkreis von Leib Elektro über die Bremer Stadtgrenzen hinaus – bis nach Hamburg, Hannover und Oldenburg.

Im Bereich der Haus- und Gebäudetechnik betreut das Unternehmen sowohl private als auch gewerbliche Kunden wie namhafte Baufirmen, Hotels und Parkhäuser.

„Wir sind nicht nur der richtige Ansprechpartner, wenn es darum geht, Neuinstallationen vorzunehmen, sondern sind auch im Bereich Altbausanierung tätig“, erläutert Leib. Zum Leistungsspektrum der Bremer Firma zählen unter anderem Beleuchtungs- und Sicherheitsanlagen, Sat-Anlagen sowie Klingel- und Türsprechanlagen.

Das Thema Sicherheit wird bei Leib Elektro großgeschrieben. So widmen sich die Fachkräfte den Bereichen Einbruchschutz, Brandmeldeanlagen, Zutrittskontrollen und Überspannungsschutz. Im Bereich der Toranlagen tritt Leib Elektro von der Installation bis zur Wartung als kompetenter Ansprechpartner auf. Dabei reicht das Leistungsspektrum von der Beratung und Planung über die Beschaffung und den Einbau bis zu Wartung, Reparatur und Lieferung von Zubehör. „Zu unserem Angebot zählen Garagen-, Roll-, Sektional-, Dreh- und Schwingtore, Torantriebe sowie Schranken- und Feststellanlagen “, sagt Stolle.

Um dem eingangs erwähnten Firmenmotto gerecht zu werden, stehen für Leib und sein fachkundiges Team Sicherheit und Funktionalität, Innovation und Komfort sowie Energieeffizienz und Umweltbewusstsein stets im Fokus. „Unser Ziel ist es, altersgerecht und zukunftsorientiert zu arbeiten“, sagt der Geschäftsführer.

Leib Elektro ist unter Telefon 41 13 61 erreichbar. Weitere Informationen zum Unternehmen gibt es im Internet unter www.leib-elektro.de.