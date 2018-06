Das Neubaugebiet Nedderbrake in Bassum wird seinen Bewohnern nicht nur eine tolle Lage und eine gute Verkehrsanbindung bieten, sondern auch superschnelle Internetanschlüsse. Die Telekom wird das Neubaugebiet komplett mit FTTH-Anschlüssen versorgen. Mit Fiber to the Home (FTTH) endet die Glasfaserleitung nicht mehr am Verteilerkasten auf dem Bürgersteig oder im Keller des Hauses, sondern wird bis in die Wohnung gelegt. Die Anschlüsse bieten eine Geschwindigkeit von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde beim Herunterladen und bis zu 500 MBit/s beim Heraufladen an.

„Wir bedanken uns bei dem Erschließungsträger Kreissparkasse Syke für das Vertrauen. Wir werden den Ausbau zügig vorantreiben und abschließen“, sagt Carsten Gerich, Regionalmanager der Deutschen Telekom. „Ein FTTH-Anschluss macht die neuen Immobilien zukunftssicher und steigert deren Wert.“

Um sich einen FTTH-Anschluss zu sichern, muss die Bauherrin oder der Bauherr die Telekom beauftragen, das Haus ans Glasfasernetz anzuschließen. Es ist außerdem wichtig, dass der Bauherr mit der Telekom oder dem Bauträger gleich zu Beginn der Planung über die Verkabelung innerhalb des Neubaus spricht: Für die Verteilung der Glasfaserkabel im Haus müssen Leerrohre verlegt werden. So kann sichergestellt werden, dass die Daten im Haus nicht an Geschwindigkeit verlieren.

Für dieses Jahr plant die Deutsche Telekom, 60 000 Kilometer Glasfaser zu verlegen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es 40 000 Kilometer. Insgesamt misst das Glasfasernetz der Telekom mehr als 455 000 Kilometer – das größte in Europa. Man könnte es mehr als zehnmal um die Erde wickeln. Die Kosten für die Verlegung von einem Kilometer Glasfaser betragen zwischen 50 000 Euro und 150 000 Euro. Die Telekom investiert pro Jahr rund fünf Milliarden Euro in Deutschland.

Weitere Informationen:

Immobilien-Service

Kreissparkasse Syke

Bremer Straße 2, 28816 Stuhr

Telefon: 0421/ 80 76 60

www.ksk-syke.de

und bei allen anderen Immobilienexperten im Nordkreis.