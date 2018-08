Die Belegschaft, Kunden und Geschäftspartner feierten dies mit Snacks, Sekt und einer Reihe von Sonderangeboten.

Zwei Wochen lang hatten Handwerker und Mitarbeiter in der Sommerhitze Wände versetzt, die Leuchtreklame geschrubbt und alles aus- und wieder eingeräumt. „Die Renovierung war überfällig“, sagt Geschäftsführer Stefan Volkersen. Das Buchenholz der späten Neunziger und die grüngemusterte Auslegeware wich eleganten Grautönen, Holzeinbauten und einem flauschigen Teppich. Ein Fenster zwischen Werkstatt und Empfangsbereich sorgt von nun an für den Durchblick, im Tresen ist ein Bildschirm eingelassen. „Es war einfach Zeit für Frische“, sagt Stefans Schwester Katia Volkersen, die seit 2006 in der Züricher Straße arbeitet. Die Renovierung war das erste große Gemeinschaftsprojekt der Geschwister.

Es ist ein wichtiges Jahr für den Familienbetrieb. Jenseits des 20. Geburtstags der Filiale feiern zwei Mitarbeiterinnen runde Jubiläen – und der Generationenwechsel ist in vollem Gange. Die Eltern Sibylle und Eckart Volkersen verabschieden sich derzeit sukzessive in den Ruhestand. Tochter Katia, ausgebildete Pädakustikerin und seit vergangener Woche auch Meisterin, übernimmt in naher Zukunft das Geschäft an der Züricher Straße von ihrer Mutter. Sohn Stefan, spezialisiert unter anderem auf Gehörschutz, leitet das Unternehmen mit Hauptsitz in der Berliner Freiheit bereits an der Seite von Vater Eckart.

Damit übernimmt die dritte Generation das Ruder. 1957 hatte Eckart Volkersens Vater Arnold „Brillen Volkersen“ im Waller Steffensweg gegründet, vier Jahre später kamen Kontaktlinsen und Hörgerate hinzu. Seitdem hat sich viel getan. Verkaufte Arnold Volkersen noch Hörhilfen von der Größe einer Zigarettenschachtel, verschwinden die modernen Systeme seines Enkels Stefan vollends im Ohr – und kommunizieren bei Bedarf direkt mit dem Smartphone.

„Den Zeitgeist wollten wir auch im Design unserer Filiale widerspiegeln“, sagt der junge Geschäftsführer und sieht sich zufrieden in den neuen Räumen um. Vater Eckart ist noch etwas anderes wichtig: „Auch wenn es jetzt so elegant aussieht – alles andere ist so, wie unsere Kunden es gewohnt sind. Die Mitarbeiter und der Service sind gleich geblieben, und auch die Preise haben wir nicht erhöht.“