In fünf Kategorien spielten 35 Starter der Jahrgänge 2000 bis 2008 ihre Vereinsmeister aus. In der gutklassig besetzten Jungen-Konkurrenz konnte Favorit Julian Janke seinen insgesamt vierten Einzel-Titel in der stärksten Jugendklasse des Vereins erringen. Ohne Satzverlust verwies er seine Kontrahenten Vincent Vogel und Julian Wuckert auf die Plätze. Bei den Mädchen setzte sich die Favoritin Leonie Oldenburg vor Lena Menke De Alba und Monique Schäfer durch.

Vereinsmeister bei den A-Schülern wurde ungeschlagen Jakob Meier vor Hendrik Heimsoth, der aufgrund des besseren Satzverhältnisses Clemens Jüttner auf den Bronzerang verwies. Bei den Jüngsten, den C-Schülern gab es ebenfalls einen Favoritensieg: Niklas Dobratz holte sich ungeschlagen den Titel vor Leon Stubbemann und Hannes Meier.Die Doppelvereinsmeister wurde leider nur unter fünf Doppeln ermittelt. Nach den vorherigen Einzelergebnissen spielte je ein stärkerer Spieler mit einem schwächeren zusammen. Neue Vereinsmeister wurden schließlich Monique Schäfer und Yorick Martens, die sich vor dem Brüderpaar Jakob und Hannes Meier sowie der Kombination Leon Stubbemann und Clemens Jüttner durchsetzten.

Einen Ehren- beziehungsweise Trostpreis bekam Justus Schmitz von Jugendwart Frank Tiede überreicht. Justus musste seine Teilnahme an der Veranstaltung leider frühzeitig aufgrund einer schweren Schnittverletzung abbrechen, die er am zweiten Veranstaltungstag beim Aufbauen der Meisterschaftstische erlitten hatte – zum Glück ist alles wieder gut verheilt. Wie immer konnten sich die Erstplatzierten der Konkurrenzen über Pokale und Gutscheine von Magic Tischtennis in Bremen freuen.

Am Tischtennissport interessierte Jugendliche sind beim Training der Tischtennisabteilung des TSV Dauelsen jederzeit herzlich willkommen. Infos gibt es auf der Vereinshomepage unter http://www.tsv-dauelsen.de/Tischtennis/Tischtennisabteilung.htm.