Gwyneth Paltrow hat auch mit 48 noch ein blendendes Verhältnis zum eigenen Körper: Zu ihrem Geburtstag zeigte sich die Schauspielerin komplett hüllenlos. (2020 Getty Images/Pascal Le Segretain)

Am Sonntag feierte US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow ihren 48. Geburtstag - mit einem ganz besonderen Foto auf Instagram: Sie posierte vor einigen Sträuchern und Bäumen in einem Garten und zeigte sich dabei vollkommen hüllenlos. Mit diesem Bild bedankte sie sich bei ihren Fans für die Glückwünsche zu ihrem Ehrentag - und machte nebenher noch Werbung für ihre neue „Goop“-Körperbutter.

„In nichts als meinem Geburtstags-Outfit heute ... vielen Dank für die Geburtstagswünsche und vielen Dank an 'Goops' wahnsinnig tolle brandneue Körperbutter, die mich glauben lässt, dass ich meine Ausrüstung noch ausziehen kann“, schrieb die Ex-Ehefrau von Coldplay-Sänger Chris Martin. Seit 2008 betreibt Paltrow die Internetseite „Goop“, auf der sie Wellness- und Lifestyle-Tipps gibt, inklusive eines Onlineshops mit dazu passenden Produkten.

Vor allem von ihren Kollegen bekam Paltrow in der Kommentarspalte rundum positives Feedback. Schauspielerin Courteney Cox schrieb: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Was für ein wunderschönes Mädchen du bist und in so vielerlei Hinsicht inspirierend.“ Auch Schauspielerin Vanessa Hudgens, Sängerin Katy Perry, Schauspieler Matthew Morrison, „Plus Size“-Model Ashley Graham und Sängerin Lea Michele zeigten sich begeistert von der textilfreien Botschaft.