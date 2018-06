Fünf Unternehmer von Funkwagen Susi organisieren das Sammeltaxi in Schwanewede. 2017 gab es insgesamt 6397 Sammeltaxi-Fahrten. (Alexander Bösch)

Auch Kinder und Jugendliche, die noch keinen Führerschein haben und sich gegenseitig besuchen oder Sportvereine in größerer Entfernung aufsuchen wollen, haben in ländlichen Regionen mit weit auseinanderliegenden Ortsteilen oft das Nachsehen. Jenseits der Ballungszentren wird dieses verkehrstechnische Problem bundesweit unterschiedlich gelöst, etwa durch Ruf- und Bürgerbusse oder aber durch Anruf-Sammeltaxis (AST). Seit nunmehr 25 Jahren wird der AST-Service auch in Schwanewede als ergänzende Beförderungsvariante des Nahverkehrs angeboten.

Das Angebot wird seit 2010 durch das Unternehmen Funkwagen Susi abgedeckt. „Der Lizenznehmer, der den Auftrag der Gemeinde bekommen hat, ist das Unternehmen von Rahden. Von Rahden hat uns wiederum als Subunternehmer beauftragt“, erläutert Reinhold Wagner. Wagner ist einer von fünf Einzelunternehmern, die sich zu dem im Beckedorf ansässigen Unternehmen zusammengeschlossen haben.

Fünf Unternehmer von Funkwagen Susi organisieren das Sammeltaxi in Schwanewede. (Alexander Bösch)

Die Gemeinde Schwanewede, berichtet Jens Bunk vom Fachbereich Personal und Bildung, hat das Angebot im Jahr 2017 mit 105 900 Euro unterstützt. Die Gemeinde ermöglicht dadurch den günstigen Fahrpreis, der eher einem Bustarif als handelsüblichen Taxipreisen entspricht. Insgesamt 6397 Sammeltaxi-Fahrten sind laut Bunk im vergangenen Jahr durchgeführt worden. „Das Sammeltaxi ist ein qualitativ hochwertiger Teil des öffentlichen Nahverkehrs in Schwanewede. Allein die Gemeinde entscheidet unter Einbindung des VBN (Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen), wo die Haltestellen eingerichtet werden und in welchem Takt sie fahren“, so Bunk.

Ab 2013 wurde der Service, der bis dato erst ab dem Nachmittag angeboten wurde, erweitert. Von 8.45 Uhr bis 23.45 Uhr – an Feiertagen gelten andere Zeiten – können Schwaneweder seitdem das Anrufsammeltaxi nutzen. Berechnet wird der Tarif nach den Zonen, die der Fahrgast auf dem Weg von A nach B durchquert. Die Gemeinde wurde dafür in fünf Preiszonen aufgeteilt. Erwachsene kostet eine Fahrt in den Preiszonen 1 und 2 beispielsweise 3,90 Euro. Bei fünf Preiszonen werden acht Euro fällig. Für Kinder, Schwerbehinderte und VBN-Zeitkartenbesitzer gelten entsprechende Ermäßigungen. Anders als bei einem herkömmlichen Taxi, bei dem der Fahrpreis unabhängig von der Anzahl mitfahrender Personen nur einmal gezahlt wird, müssen alle beförderten Personen das jeweilige Entgelt entrichten.

Um ein Sammeltaxi nutzen zu können, müssen sich die Kunden zu einer der rund 100 speziell gekennzeichneten AST-Haltestellen im gesamten Gemeindegebiet begeben und mindestens eine halbe Stunde vorher die Telefonnummer 04 21 / 62 11 54 anrufen. Je nach Ortsteil muss sich der Kunde zu einer bestimmten Uhrzeit an der jeweiligen Haltestelle einfinden. Im Ortskern Schwanewede ist dies beispielsweise jeweils zehn Minuten nach der vollen Stunde. An den AST-Haltestellen in Meyenburg, Hinnebeck, Eggestedt, Brundorf, Aschwarden, Rade, Beckedorf und Neuenkirchen fahren die Sammeltaxis jeweils um 15 Minuten vor der vollen Stunde ab.

Abgesetzt werden die Kunden dann auf dem Rückweg sogar direkt vor der eigenen Haustür. „Das freut viele Eltern, wenn sie wissen, dass ihre Kinder von einer Party aus direkt daheim abgesetzt werden“, weiß Tanja Brück von der Zentrale des Taxiunternehmens. Doch auch Ausflügler nach Harriersand, ältere Menschen und Schüler, die sich gegenseitig besuchen wollen, greifen gern auf das Angebot zurück. Die Möglichkeit eines Dauerauftrags besteht jedoch nicht – auch wenn viele Kunden das Angebot gern regelmäßig an einem bestimmten Tag zur selben Zeit nutzen würden. Für jede Fahrt muss also erneut angerufen werden.

Georg Sillje, einer der fünf „Susi“-Unternehmer, erläutert das Prozedere. „Die Anrufe gehen bei uns in der Zentrale am Schützenplatz ein. Über GPS sehen wir, welche gerade im Einsatz befindliche Wagen den kürzesten Weg zu der jeweiligen VBN-Plus-Haltestelle haben, an der ein oder mehrere Kunden warten. Der Fahrer wird dann entsprechend angefunkt“. Je nach Aufkommen, steigen noch ein oder mehrere weitere Gäste an anderen Haltestellen zu. Rund 35 Wagen, darunter acht Großraumtaxen und zwei umweltschonende Hybridautos, sind für das Unternehmen im Einsatz, das mit seinem übrigen Fahrgeschäft sonst eher auf Bremen-Nord konzentriert ist. Doch auch im Rahmen des Sammeltaxi-Angebotes fahre man mittlerweile um die 600 Touren im Monat.

Die Sonderstellung des Sammeltaxis als Mischung aus Bus und Taxi zeigt sich an der eingeforderten Verlässlichkeit vonseiten der Kunden. „Man muss schon pünktlich an der Haltestelle stehen. Unsere Fahrer können dann nicht warten, das ist wie bei einem Bus, der auch weiterfahren würde,“ betont Oktay Cakmak, einer der „Susi“-Unternehmer. Das AST-Angebot ist auf Schwanewede beschränkt – bis auf zwei Ausnahmen. Wer sich von Leuchtenburg oder Löhnhorst aus zum Gustav-Heinemann-Bürgerhaus oder zum Bahnhof Vegesack bringen lassen möchte, kann den Service ebenfalls nutzen.

Der Name „Funkwagen Susi“ geht übrigens auf den ursprünglichen Gründer Manfred Günther zurück. „Manfred Günther hatte ein Lieblingskaninchen namens Susi, nach dem er dann auch seinen Betrieb benannte“, verrät Reinhold Wagner.