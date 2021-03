Jason Derulo (31) wird zum ersten Mal Vater! Das verkündete der "Savage Love"-Sänger nun in einem Instagram-Video. (Getty Images/Steven Ferdman)

Schon seit Jahren sind Jason Derulos Songs kaum mehr aus den Charts wegzudenken. Doch nicht nur beruflich läuft es rund: Wie der „Savage Love“-Sänger und seine Partnerin Jena Frumes nun auf Instagram verkündeten, erwartet das Paar das erste gemeinsame Kind.

In einem von Derulo geposteten Ankündigungsvideo zeigen sich die beiden Händchen haltend am Strand und präsentieren stolz Frumes Baby-Bauch. Dazu schrieb der 31-Jährige: „Ich könnte aufgrund dieses neuen Kapitels in unserem Leben nicht aufgeregter sein.“

Das Paar lernte sich im Fitnessstudio kennen

Laut einem Interview mit dem US-amerikanischen Nachrichtenmagazin „Page Six“ lernte der „Love Not War“-Sänger die YouTuberin Jena Frumes, der auf Instagram mehr als vier Millionen Menschen folgen, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie in einem Fitnessstudio kennen. Das Paar zeigt sich häufig gemeinsam in kurzen Clips auf der Social-Media-Plattform TikTok, wo mehr als 44 Millionen Abonnenten regelmäßig die Posts des Sängers verfolgen.