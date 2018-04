Neben der Teilnahme an einem Fußballturnier wurden noch zahlreiche weitere Aktivitäten durchgeführt, sodass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer restlos begeistert zurückkehrten. 41 Mitglieder des TSV St. Jürgen, darunter 29 Jugendliche, zog es in den Osterferien an die Costa Brava. Zusammen mit dem TSV Dannenberg und dem SV Lilienthal/Falkenberg begann die Erlebnisreise. Ziel war die Touristenhochburg Lloret de Mar. Viel Freizeit, aber auch die Teilnahme am Costa-Brava-Cup waren geplant. Spielort war die Top-Ten-Anlage mit 18 Naturrasenplätzen in Tordera.

Sören Weiland war begeistert: „Was für ein tolles Erlebnis für unsere Mannschaften bei dem stark besetzten Fußballturnier in Lloret de Mar in Spanien. Auf einer super gepflegten Sportanlage mit über 16 Rasenplätzen bestritten unsere Mannschaften acht Turnierspiele innerhalb einer Woche“, so der Präsident und Trainer der U 14 des TSV Sankt Jürgen. Die U 14-Mannschaft unter Trainer Sören Weiland schlug sich denn auch achtbar – trotz Altersunterschied – im U 15-Feld. Dabei trat das Team unter anderem gegen eine dänische Mannschaft und eine spanische Mannschaft an.

Die St. Jürgener konnten gegen den spanischen Klub Racing Blanenc de Futbol einen überragenden 4:1-Sieg herausspielen. Torschützen in diesem Spiel waren Marten Wasser Kapitän der Mannschaft, Alireza Hasani und Mahsum Sicak (2). Gegen die Mannschaft aus Dänemark hatten die St. Jürgener leider keine Chance und mussten sich gegen Bagsvaerd Boldklub mit 2:5 Toren geschlagen geben. Die Jungs bewiesen aber in diesem Spiel große Moral und konnten nach einem 0:3 zur Halbzeit noch einmal auf 2:3 verkürzen durch die Torschützen Bjarne Schiemann und Alireza Hasani. „Leider bekamen wir kurz vor Schluss noch zwei Gegentore. Die Spiele wurden sehr fair gespielt und es herrschte eine tolle sportliche Atmosphäre“, so Sören Weiland.

Die gemischte Truppe aus U 14 und C-Mädchen unter Betreuerin Ricarda Meyer machte ihre Sache auch recht gut. Niederlagen gab es allerdings gegen Hapoel Hardera mit 1:4 (Freistoßtor durch Marten Wasser) und den AB 1919 Mainz Gonsenheim mit 0:4. Dem gegenüber stand ein Sieg gegen Hapoel Petach Tikva mit 4:1 (Tore durch Bjarne Schiemann (3) und Mahsum Sicak).

Highlight der Tour war natürlich der Barcelona-Trip mit Besichtigung der Fußball Tempels Nou Camp. Bei den Jugendlichen sah man viele große Augen, als sie im Innenraum des Stadions waren. Abgerundet mit einer kleinen Stadtrundfahrt (Jachthafen, Ramblas) kehrten die St.-Jürgener vom Tagesausflug zurück.

Während der Freizeit in Lloret de Mar konnten die Jugendlichen neben dem Fußballfeld shoppen, Standfußball spielen sowie Eis und Pizza essen genießen. Wettertechnisch war es mit Ausnahme eines einzigen Tages recht gut, darum ließen es sich die Kids nicht nehmen, das Meer, den Hotelpool und den Whirlpool zu nutzen.

Für Mädchentrainerin Ricarda Meyer war dieser Trip eine runde Sache: „Für mich war es die erste Fahrt als Trainerin von Kindern und Jugendlichen. Mir hat es sehr gut gefallen. Tolle Organisation, tolles Wetter, tolle Kinder. Auch den Mädchen hat es sehr gut gefallen. Was will man mehr? Nächstes Jahr gerne wieder.“ Auch Organisator Ronald Miesner kann nur Lob zollen – sowohl den Kindern als auch Trainern und Betreuern: „Die haben alle einen tollen Job gemacht. Ich habe die Tour nur mit meiner Erfahrung begleitet.“ Und bei den Kids war einhelliger Tenor: „Spanien 2019 – olé!“