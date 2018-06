Hat allen Grund zum Feiern: das Team der bremer dachbaustoffe. Seit 2008 arbeitet die Firma mit ihren Kunden und Partnern aus Industrie und Handel erfolgreich zusammen. (Jörg Teichfischer)

Gegründet am 1. Januar 2008, trat im Juni desselben Jahres Rainer Schmidt als Prokurist in die Firma ein – der sie mit seinem Team seit nunmehr zehn Jahren erfolgreich leitet. Am 1. Oktober 2008 schloss sich der Betrieb der COBA-Baustoffgesellschaft an, eine der führenden Handelskooperationen der Dachbranche. Zu diesem Verbund zählen knapp 40 selbstständige, auf den Großhandel mit Dach- und Fassadenbaustoffen spezialisierte Händler mit rund 70 Standorten. Von ihren günstigen Einkaufspreisen profitiert auch die wachsende Kundenzahl der bremer dachbaustoffe.

Kollektiv bremer dachbaustoffe gmbh (Jörg Teichfischer)

Das Unternehmen in der Fritz-Thiele-Straße 2 bietet neben den Vorteilen einer großen Einkaufgemeinschaft auch ein gut ausgebildetes Team, das sich engagiert um die Belange der Kunden kümmert. Für die Mitarbeiter der bremer dachbaustoffe stehen Freundlichkeit und Flexibilität sowie ein besonders aufmerksamer Service an erster Stelle. Dazu gehört unter anderem der Transport der Materialien: Die Abnehmer in Bremen und dem Umland werden mit einem Zwölftonner samt Ladebordwand sowie mit einem MAN-Kranwagen zeitnah beliefert.

Das Liefersortiment umfasst die gesamte Bandbreite der gängigen Dach- und Fassadenbaustoffe. Zum Großhandel gehört eine Halle zur Metallbearbeitung. Dort stehen hochwertige Maschinen zur Verfügung, um Metalle wie Zink, Kupfer, Aluminium und FalZinc bis zu sechs Meter nach Kundenvorgabe zuzuschneiden und zu kanten. Mit einer Profiliermaschine werden innerhalb kurzer Zeit Metallscharen maßgenau gefalzt und ausgeklinkt. Verschiedene Schneidanlagen für großflächige Fassadentafeln aus Faserzement, Schichtstoff oder Alucobond kann das Unternehmen ebenfalls einsetzen. Auch spezielle Alu-Schornsteinverkleidungen werden vor Ort und nach Aufmaß der Kunden produziert.

Ob im Büro oder an der Kantbank: Für Prokurist Rainer Schmidt (l.) und seine Mitarbeiter stehen Flexibilität, Freundlichkeit und ein aufmerksamer Service oben an. (Jörg Teichfischer)

„Die Firma möchte sich bei ihren Kunden und Partnern aus Industrie und Handel für die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit und für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken“, sagt Prokurist Rainer Schmidt. Gefeiert wird das Jubiläum des zehnjährigen Bestehens im kleinen Kreis.